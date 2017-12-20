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    Происшествия

    В центре Яремче Ford вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком

    (обновлено: )14801
    Как отмечается, автомобиль ехал на невысокой скорости 40-50 км/час. Такие же объяснения дал водитель легковушки. Он был трезвым, но причины выезда с проезжей части на тротуар он объяснить не смог.
    В центре Яремче Ford вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком
    Пресс-служба Нацполиции

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. На Прикарпатье в ДТП погибла 4-летняя девочка, а ее мать получила тяжелые травмы. Авария произошла сегодня, 20 декабря, около 13.00, на улице Свободы, что в центральной части города Яремче.

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    МВД Украины
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    "По предварительным данным, за рулем автомобиля Ford находился 42-летний житель Закарпатской области. Двигаясь в направлении села Микуличин, он не справился с управлением, выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов", – сообщают в полиции Прикарпатья.

    Очевидцы утверждают, что автомобиль ехал на невысокой скорости 40-50 км/час. Такие же объяснения дал водитель легковушки. Он был трезвым, но причины выезда с проезжей части на тротуар он объяснить не смог.

    Пострадавшую женщину доставили в областную больницу. У нее медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие травмы.

    В полиции начали уголовное производство. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет установлено подробные обстоятельства и причины аварии.

    Ранее сообщалось, что в поселке Любар Житомирской области в результате ДТП водителя зажало конструкциями микроавтобуса после ДТП со снегоуборочной техникой.

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