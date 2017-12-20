наверх
20.12.201717:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    ДТП под Житомиром: водителя доставали бензорезом

    (обновлено: )195
    В результате столкновения микроавтобуса Volkswagen с экскаватором ЮМЗ, чистившим заснеженные дороги, водителя иномарки зажало конструкциями транспортного средства.
    ДТП в Житомирской области
    zhytomyr.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В поселке Любар Житомирской области в результате ДТП водителя зажало конструкциями микроавтобуса после ДТП со снегоуборочной техникой, сообщает ГСЧС.

    "20 декабря в 5:39 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на одной из улиц пгт Любар произошло дорожно-транспортное происшествие и необходима помощь спасателей в деблокировании водителя. Выяснилось, что в результате столкновения микроавтобуса Volkswagen с экскаватором ЮМЗ, который чистил заснеженные дороги, водителя иномарки зажало конструкциями транспортного средства. Чтобы достать его из машины, спасателям пришлось срезать бензорезом водительскую дверь и стойку, которой и заблокировало ноги мужчины. Далее на медицинских носилках бойцы ГСЧС транспортировали травмированного к автомобилю скорой помощи", — сообщает ГСЧС.

    zhytomyr.dsns.gov.ua
    ДТП в Житомирской области

    Ранее сообщалось, что в Украине за прошедшие сутки из-за погодных условий произошло более 1,3 тыс. ДТП.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пробка между Белой Церковью и Жашковом
    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах
    Украинские военнослужащие на линии фронта вблизи Авдеевки
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    Монумент Независимость в центре Киева
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент