ДТП под Житомиром: водителя доставали бензорезом

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В поселке Любар Житомирской области в результате ДТП водителя зажало конструкциями микроавтобуса после ДТП со снегоуборочной техникой, сообщает ГСЧС.

"20 декабря в 5:39 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на одной из улиц пгт Любар произошло дорожно-транспортное происшествие и необходима помощь спасателей в деблокировании водителя. Выяснилось, что в результате столкновения микроавтобуса Volkswagen с экскаватором ЮМЗ, который чистил заснеженные дороги, водителя иномарки зажало конструкциями транспортного средства. Чтобы достать его из машины, спасателям пришлось срезать бензорезом водительскую дверь и стойку, которой и заблокировало ноги мужчины. Далее на медицинских носилках бойцы ГСЧС транспортировали травмированного к автомобилю скорой помощи", — сообщает ГСЧС.

zhytomyr.dsns.gov.ua ДТП в Житомирской области

Ранее сообщалось, что в Украине за прошедшие сутки из-за погодных условий произошло более 1,3 тыс. ДТП.