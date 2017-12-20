В результате ДТП в Мексике погибли 15 иностранных туристов

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Число иностранных туристов, погибших в крупном ДТП с автобусом в Мексике, возросло до 15, сообщает портал Sipse.

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По данным издания, на месте погибли 11 человек, еще четверо скончались позднее по пути в больницы. Среди погибших — граждане США, Швеции, Бразилии и Италии. Число раненых оценивается в 18 человек.

cbsnews.com Смертельное ДТП с туристическим автобусом в Мексике

Автобус перевернулся, когда вез иностранных туристов на экскурсию в Чакчобен. Все они прибыли в Мексику на круизном лайнере в порт Махауаль. Данных о том, что в ДТп пострадал граждане Украины к этому времени не поступало.

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