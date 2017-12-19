Военные "косят" гражданских на дорогах Украины. Кровавые ДТП последних дней

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Число ДТП по стране ужасает. Только в этом году произошло более 146 тысяч аварий, в которых погибли 3058 человек и более 24 тысяч пострадали. По данным Департамента патрульной полиции, чаще всего причинами ДТП были нарушения Правил дорожного движения и вождение в нетрезвом состоянии. Только в одном Киеве в этом году возросло количество аварий, совершенных пьяными водителями.

Также едва ли не каждую неделю участниками или виновниками жутких ДТП становятся сами стражи порядка, силовики и военные. И не только в зоне АТО, а по всей стране. Так, на днях в Новой Одессе Николаевской области грузовик Нацгвардии врезался в остановку общественного транспорта неподалеку Кургана Славы.

В момент аварии на остановке находились две женщины, одна из них в результате наезда умерла на месте инцидента. По данным очевидцев, погибшей отрезало голову. Вторую пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

0512.com.ua На месте ДТП в Новой Одессе

О последних и громких ДТП с военными — в обзоре РИА Новости Украина.



Кровавая Константиновка @Dbnmjr На месте аварии с участием БМД в Донецкой области

В середине марта 2015 года пьяный военнослужащий одной из частей ВСУ не справился с управлением бронемашины и совершил наезд на пешеходов в Константиновке. В результате происшествия погибла девочка 2008 года рождения, пострадала женщина и несовершеннолетний ребенок. Это событие вызвало волну протестов в городе, переросшую в беспорядки, в результате которых было уничтожено несколько автомобилей военных. Позже донецкий губернатор запретил продажу алкоголя военным в регионе. Виновные в ДТП военные Роман Карпинец и Марьян Рак получили четыре года лишения свободы и два года дисциплинарного батальона соответственно.



Смертельная ротация

В том же 2015-ом во время осуществления ротации добровольцев и военнослужащих по контракту Нацгвардии в зоне АТО между Славянском и

Бахмутом столкнулись военные автомобили КрАЗ и автобус "Богдан". В результате аварии погибли 13 бойцов и 22 были травмированы



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Сообщалось, что причиной трагедии стали плохие погодные условия.



Трагедия на выезде из Николаева

В ноябре минувшего года на выезде из Николаева, в направлении Новой Одессы, в районе автозаправки WOG, автомобиль Opel Vectra врезался в седельный тягач Scania. В Opel ехали четверо военнослужащих. Трое из них погибли на месте происшествия, несчастным в буквальном смысле оторвало головы. Четвертого с многочисленными травмами увезла «скорая», позднее он скончался. Тела погибших были зажаты в автомобиле, спасатели извлекали их при помощи гидравлических ножниц. Погибшие военнослужащие были офицерами 406 отдельной артиллерийской бригады, дислоцированной в Николаеве.

Также этой осенью в Николаеве пьяный офицер ВСУ вдребезги разбил Chevrolet и убежал с места аварии. Автомобиль военнослужащего превратился, фактически, в груду металлолома, а сам виновник аварии отделался "легким испугом". После аварии водитель выбрался из салона, бросил разбитую машину и скрылся во дворах многоэтажек.

Нарушителя задержали, а проходить тест на содержание алкоголя он отказался. В его машине также были найдены дымовые шашки.

В начале же года в Николаеве военный бензовоз въехал в зоомагазин. В результате ДТП погиб матрос-контрактник 1990 года рождения, сидевший на пассажирском сидении. В зоомагазине в момент столкновения находился только продавец, который не пострадал.



ДТП под Киевом

В октябре этого года в Вышгородском районе Киевской области автобус сообщением "Дымер — Киев" столкнулся со служебным автобусом Национальной гвардии Украины, который двигался в колонне. В результате аварии один военнослужащий погиб и восемь пострадали. Правоохранители завели уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение".



Прохожие под колесами

В ноябре нынешнего года под колеса автомобиля ВСУ попала 77-летняя пенсионерка. Инцидент произошел на Индустриальном проспекте в Авдеевке Донецкой области. Военные остановились, погрузили женщину в машину и отвезли в больницу. Но спасти пострадавшую не удалось. Следствие по делу сейчас продолжается.

Летом этого года под Мариуполем автомобиль с военнослужащими насмерть сбил мужчину на автодороге к поселку Сартана. Сообщалось, что жертвой ДТП стал пастух, пасший корову.

Наряду с этим по Украине в зимнее время в разы возрос риск ДТП, и даже драконовское повышение штрафов за нарушение ПДД не уменьшило за последний месяц на дорогах смертельных аварий.



Не почувствовала, как переехала

В Днепре в декабре на улице Любарского мужчина погиб под колесами трамвая. Так, пострадавшего буквально разрезало на части. Сотрудники правоохранительных органов установили на месте происшествия, что мужчина попал в промежуток между первым и вторым вагонами. При этом вагоновожатая не почувствовала момент, когда произошла трагедия и увидела то, что произошло только после остановки электротранспорта. Кроме того, тело было разрезано настолько, что пол погибшего удалось определить не сразу. Останки были в буквальном смысле намотаны на колесо электротранспорта.

Фото Dnepr 24 Трамвай переехал мужчину в Днепре

Также на минувшей неделе трамвай переехал женщину на Центральном рынке в Николаеве. По словам свидетелей происшествия, водитель трамвая при развороте не заметил женщину и сбил ее.



Пьяный водитель и нетрезвая толпа

На днях в Сумской области пьяный водитель ВАЗ-2101 врезался в компанию таких же подвыпивших граждан, которые после корпоратива возвращались домой, идя толпой просто по проезжей части дороги. В результате ДТП пострадали шесть человек, двух из них госпитализировали с травмами ног. Полиция завела уголовное дело, продолжается следствие.



Молодую пару обезглавило

Не так давно также сообщалось о трагедии на Броварской окружной под Киевом. Сообщалось, что водитель фуры с прицепом начал разворот в непредусмотренном месте и застрял, а через минуту в него на полном ходу влетел Volkswagen, в котором находилась молодая пара 1987 года рождения. В результате аварии молодых людей обезглавило, а тела извлекали спасатели ГСЧС. Погибшая девушка, по данным СМИ, была беременна.

facebook.com/dtp.kiev.ua ДТП под Киевом, 17 декабря 2017



По ударом — остановки и переходы

В начале декабря в Киеве на площади Шевченко на пешеходном переходе грузовик переехал пожилую женщину. Водитель уверял, что не видел женщину, иначе уступил бы ей дорогу. Женщину в тяжелом состоянии срочно госпитализировали в больницу.

Также сообщалось, что в столице на улице Нижний Вал водитель автомобиля Nissan врезался в остановку общественного транспорта и сбил трех человек. Среди пострадавших был ребенок 12 лет.



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По данным открытых источников интернет