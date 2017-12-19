Более 1,3 тыс ДТП. Каковы последствия снегопадов в Украине

facebook.com/DSNSKyiv

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. В Украине за прошедшие сутки из-за погодных условий произошло более 1,3 тыс. ДТП, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1315 ДТП, из них 143 — с пострадавшими. В Киеве произошло 367 ДТП, из которых с пострадавшими — 13", – отметил замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

Он добавил, что сейчас наиболее проблемной в плане дорожной ситуации является Киевская область, на дорогах которой за большого количества грузовиков, образовались заторы.

"Сейчас на территории столицы и Киевской области работает около 60 экипажей патрульной полиции. Полицейские обеспечивают безопасность на дорогах, сопровождают грузовой транспорт, а также обеспечивают безопасность в местах стоянки грузовиков", – добавил Фацевич.

Напомним, во вторник из-за снегов Киев был парализован 10-балльными пробками.