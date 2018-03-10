По оценке канадских ученых, ежедневно на каждый квадратный метр поверхности Земли опускается порядка 800 млн вирусных частиц. Ветер уносит вирусы и бактерии вместе с частицами пыли, а еще эффективнее – с микрокаплями воды океанов.
Жители Микуличина сообщают о граде размером с перепелиное яйцо, а в Ивано-Франковске некоторые улицы затопило. Пользователи соцсетей делятся фото и видео из пострадавших от непогоды населенных пунктов.
Вечером воскресенья, 27 августа, Киев накрыло мощной грозой с молниями. Дождь полил просто как из ведра в мгновение ока, как будто ниоткуда. В социальных сетях киевляне охотно делятся фотографиями предосеннего дождя.
По словам губернатора Техаса Грэга Эббота, в настоящий момент в Техасе образовался "треугольник проходящих дождей", который затрагивает, в частности, такие города, как Хьюстон, Корпус Кристи и Виктория.
Первыми ощутят на себе осадки жители западных областей. В воскресенье температура там продержится в пределах от 23 до 26 градусов. В остальной части Украины будет немного жарче - от 31 до 36 градусов тепла.
После изнурительной жары в Украину пришли дожди с грозами. Так, в результате ухудшения погодных условий почти 100 населенных пунктов остались без света, в Николаеве затоплен ряд улиц, а в Херсонской области пронесся ураган.
В воскресенье в Николаеве автомобиль патрульной полиции Toyota Prius врезался в столб. Патрульный автомобиль получил серьезные повреждения. Правоохранители ехали на экстренный вызов - якобы неизвестный в магазине угрожал гранатой.
Согласно информации, в понедельник в Украине ожидаются грозы, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, местами сильный дождь, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, град.
Согласно информации, во вторник погода в столице и Киевской области будет дождливой, возможны грозы. В среду ночью ожидается дождь, днем будет облачно. В четверг днем обещают дождь, возможно, будет гроза.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
После изнурительной жары в Украину пришли дожди с грозами. Так, в результате ухудшения погодных условий почти 100 населенных пунктов остались без света, в Николаеве затоплен ряд улиц, а в Херсонской области пронесся ураган.
Из-за непогоды коммунальные службы Львова работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий на наиболее проблемных участках. Как сообщают руководители районов, технику и работников привлекают к расчистке проезда дорог, ликвидации подтоплений и протекания крыш.
Демонтаж МАФов возобновился рано утром в пятницу. По словам очевидцев, одна из женщин потеряла сознание, ей вызвали "скорую". Возмущенные собственники киосков вышли на проспект Победы и попытались его перекрыть.
Вечером воскресенья, 27 августа, Киев накрыло мощной грозой с молниями. Дождь полил просто как из ведра в мгновение ока, как будто ниоткуда. В социальных сетях киевляне охотно делятся фотографиями предосеннего дождя.
В воскресенье в Николаеве автомобиль патрульной полиции Toyota Prius врезался в столб. Патрульный автомобиль получил серьезные повреждения. Правоохранители ехали на экстренный вызов - якобы неизвестный в магазине угрожал гранатой.
В воскресенье во Львове выпало 30% от месячной нормы осадков. По данным Львовского гидрометцентра, во Львове за 6 часов выпало 23 мм осадков, что составляет почти треть от месячной нормы на май, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Во Львове в воскресенье утром сильный ливень затопил многие улицы в разных районах города, уровень воды местами достигает 20-30 сантиметров. На видео полицейские переносят людей через затопленные дороги.