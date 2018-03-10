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    дождь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 51
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    Вирус кори
    Канадские ученые обнаружили дожди из вирусов
    13:03 07.02.2018
    407Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    По оценке канадских ученых, ежедневно на каждый квадратный метр поверхности Земли опускается порядка 800 млн вирусных частиц. Ветер уносит вирусы и бактерии вместе с частицами пыли, а еще эффективнее – с микрокаплями воды океанов.
    Последствия непогоды. Архивное фото
    Сильный ветер и дождь оставил без света почти 50 городов и сел
    08:58 31.01.2018
    129Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Из-за дождя и сильных порывов ветра сработала система защиты линий электропередач, вследствие чего произошло обесточивание. Без света остались 43 населенных пунктов.
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Оползни и дожди залили грязью цветущую Санта-Барбару 
    15:31 11.01.2018
    542
    Количество погибших в результате ливневых дождей и оползней в Калифорнии увеличилось до 17 человек, заявил шериф округа Санта-Барбара Билл Браун.
    Вьетнамец стоял под дождем несколько часов в яме, чтобы не допустить аварии
    Вьетнамец стоял под дождем несколько часов в яме, чтобы не допустить аварии
    12:33 03.10.2017
    537
    Вьетнамские СМИ обратили внимание на бескорыстный поступок мужчины, который стоял под дождем несколько часов в яме для того, чтобы не допустить ДТП.
    Рыбный дождь в Мексике. Видео
    В Мексике прошел "рыбный дождь" 
    10:57 28.09.2017
    662
    Необычное природное явление было отмечено в мексиканском штате Тамаулипас, где вместе с дождем с неба падали небольшие рыбы.
    Затопленная после дождя улица Ивано-Франковска
    Прикарпатье: ливень смыл с дорог новый асфальт - журналист
    11:15 05.09.2017
    585Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Жители региона вычерпывали воду из подвалов, супермаркетов и кафе, а общественный транспорт просто не выехал на маршруты, сообщила замглавного редактора портала "Press-Центр" Мирослава Бзикадзе.
    Затопленная после дождя улица Ивано-Франковска
    Прикарпатье накрыла непогода: град с перепелиное яйцо, Франковск затоплен
    23:18 03.09.2017
    583Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Жители Микуличина сообщают о граде размером с перепелиное яйцо, а в Ивано-Франковске некоторые улицы затопило. Пользователи соцсетей делятся фото и видео из пострадавших от непогоды населенных пунктов.
    Киев накрыл мощный дождь с молниями. Видео
    Киев накрыл мощный дождь с молниями 
    05:26 28.08.2017
    641
    Вечером воскресенья, 27 августа, Киев накрыло мощной грозой с молниями. Дождь полил просто как из ведра в мгновение ока, как будто ниоткуда. В социальных сетях киевляне охотно делятся фотографиями предосеннего дождя.
    Наводнение и дожди в штате Техас
    Техас ожидает продолжение сильных дождей и наводнений
    04:41 28.08.2017
    268В Украину движется смертельный ураган
    По словам губернатора Техаса Грэга Эббота, в настоящий момент в Техасе образовался "треугольник проходящих дождей", который затрагивает, в частности, такие города, как Хьюстон, Корпус Кристи и Виктория.
    Ливень в Киеве.
    В воскресенье жара снова сменится на дожди и грозы
    02:22 13.08.2017
    277Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Первыми ощутят на себе осадки жители западных областей. В воскресенье температура там продержится в пределах от 23 до 26 градусов. В остальной части Украины будет немного жарче - от 31 до 36 градусов тепла.
    По городу на гидроцикле. Затопленный дождями Уссурийск. Видео
    По городу на гидроцикле. Затопленный дождями Уссурийск 
    04:28 09.08.2017
    210
    Уссурийск и шесть сел оказались затопленными в Приморье в результате прошедших ливней, в городе ввели режим ЧС, сообщает администрация Приморского края России.
    Непогода в Херсонской области
    Фотоитоги 7 августа: резкая смена погоды в Украине и жуткая авария под Киевом 
    17:57 07.08.2017
    443
    После изнурительной жары в Украину пришли дожди с грозами. Так, в результате ухудшения погодных условий почти 100 населенных пунктов остались без света, в Николаеве затоплен ряд улиц, а в Херсонской области пронесся ураган.
    Неординарная реакция жителя Тернополя на дождь
    Неординарная реакция жителя Тернополя на дождь 
    16:18 07.08.2017
    3843
    В интернете набирает популярность видео необычной реакции жителя Тернополя на дождь. Мужчина разделся начал купаться непосредственно на проезжей части в луже.
    Из-за дождя автомобиль патрульных влетел в столб в Николаеве. Видео
    Из-за дождя автомобиль патрульных влетел в столб в Николаеве 
    00:15 07.08.2017
    268Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    В воскресенье в Николаеве автомобиль патрульной полиции Toyota Prius врезался в столб. Патрульный автомобиль получил серьезные повреждения. Правоохранители ехали на экстренный вызов - якобы неизвестный в магазине угрожал гранатой.
    Дожди в Украине
    Украинцев предупредили о новых сюрпризах погоды
    16:26 06.08.2017
    1271Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Согласно информации, в понедельник в Украине ожидаются грозы, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, местами сильный дождь, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, град.
    В центре Одессы ливень смыл весь асфальт с улицы
    В центре Одессы ливень смыл весь асфальт с улицы
    22:49 14.07.2017
    787Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Поток перемещал большие камни, крышки люков и асфальт. Одесситы жалуются, что если раньше на Деволановский спуск кое-как можно было заехать, то теперь это фактически невозможно.
    Рекордный в истории Парижа дождь затопил метро. Видео
    Рекордный в истории Парижа дождь затопил метро 
    02:18 11.07.2017
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    Объем осадков, выпавших в Париже в воскресенье вечером за один час, стало рекордным за всю историю наблюдений во французской столице, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
    Более 80 человек погибли или пропали без вести из-за наводнения на юго-востоке Китая. Видео
    Более 80 человек погибли или пропали без вести из-за наводнения на юго-востоке Китая 
    01:49 10.07.2017
    43Суперштормы накрыли Европу
    По меньшей мере 83 человека погибли или пропали без вести в провинции Хунань на юго-востоке Китая из-за наводнений, вызванных продолжительными ливневыми дождями.
    Люди под дождем в Киеве. Архивное фото
    Погода в Украине: синоптики обещают дождливую неделю
    21:39 09.07.2017
    714
    Согласно информации, во вторник погода в столице и Киевской области будет дождливой, возможны грозы. В среду ночью ожидается дождь, днем будет облачно. В четверг днем обещают дождь, возможно, будет гроза.
    Дожди в Украине
    В воскресенье Украину накроют дожди
    22:37 08.07.2017
    399
    Согласно информации Укргидрометцентра, в Киеве днем местами кратковременный небольшой дождь, гроза, ночью без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с.
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