Как отмечается, моряки получили гарантийное письмо от судовладельца, который обещает им выплату заработной платы с приходом в следующий порт Китая, письмо было направлено капитану порта Находка и капитану судна.
Моряки судна GO SKAR требуют выплатить задолженность, которая, по их словам, превысила 150 тысяч долларов США. Украинцы решили отказаться от выполнения каких-либо работ по судну, за исключением работ по обеспечению безопасности мореплавания.
В понедельник, 31 августа, у стен украинского парламента, решавшего судьбоносный для страны вопрос децентрализации, произошло кровавое столкновение между протестующими и силовиками. По данным МВД, пострадали более 100 силовиков, есть жертвы.
Тайфун "Гони" накрыл Приморье 27 августа и принес до двух месячных норм осадков. В Уссурийском городском округе введен режим ЧС. Подтопленными в результате дождевого паводка оказались восемь населенных пунктов, около 300 человек были эвакуированы.
"Гони" (с корейского - "Лебедь") - пятнадцатый тайфун, образовавшийся над Тихим океаном в нынешнем сезоне. В Японии от тайфуна пострадали, по меньшей мере, 109 человек, отменено свыше 300 внутренних авиарейсов.
Группа ученых Росатома в ходе экспедиции на судне "Профессор Хлюстин" изучат радиационную обстановку в районе Курильских островов, сообщил РИА Новости начальник Лаборатории радиоэкологических основ безопасности ОИАЭ Станислав Шабалев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".