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    Приморский край

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Леопард в зоопарке. Архивное фото
    Самку леопарда из Украины привезут в Россию для размножения
    15:36 13.10.2017
    203
    По информации пресс-служба Приморского сафари-парка, процесс согласования перевозки самки леопарда из зоопарка города Николаева занял более 1,5 лет.
    По городу на гидроцикле. Затопленный дождями Уссурийск. Видео
    По городу на гидроцикле. Затопленный дождями Уссурийск 
    04:28 09.08.2017
    210
    Уссурийск и шесть сел оказались затопленными в Приморье в результате прошедших ливней, в городе ввели режим ЧС, сообщает администрация Приморского края России.
    Порт Восточный в Находке
    Бастовавшим в Находке украинским морякам выплатили долги по зарплате
    05:30 10.10.2015
    123
    В 05.00 теплоход GO SKAR выйдет в рейс с грузом угля на Китай. Моряки сообщили, что их жены в Одессе в Украине получили всю задолженность по заработной плате в сумме около 42 тысяч долларов США.
    Cудно GO SKAR. Архивное фото
    Судовладелец пообещал погасить долг украинским морякам, бастующим в РФ
    09:58 09.10.2015
    151
    Председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков заявил, что документы об аресте судна уже переданы в суд, и судовладелец оповещен об этом.
    Моряк
    Украинские моряки в порту РФ продолжают бастовать из-за долгов
    07:48 02.10.2015
    911
    Как отмечается, моряки получили гарантийное письмо от судовладельца, который обещает им выплату заработной платы с приходом в следующий порт Китая, письмо было направлено капитану порта Находка и капитану судна.
    Cудно GO SKAR. Архивное фото
    Более 20 украинских моряков объявили забастовку в российском порту
    07:41 01.10.2015
    1969
    Моряки судна GO SKAR требуют выплатить задолженность, которая, по их словам, превысила 150 тысяч долларов США. Украинцы решили отказаться от выполнения каких-либо работ по судну, за исключением работ по обеспечению безопасности мореплавания.
    Памела Андерсон на экономическом форуме в России
    Памела Андерсон прибыла на экономический форум в мини-юбке 
    13:59 03.09.2015
    1139
    Знаменитая актриса посещает Восточный экономический форум во Владивостоке. Голливудская звезда прибыла в откровенной мини-юбке.
    Спасение медведя в затопленном зоопарке Уссурийска
    Спасение медведя из затопленного зоопарка в Уссурийске 
    09:25 02.09.2015
    1543Природные катаклизмы по всему миру.
    На Дальнем Востоке России спасатели продолжают ликвидировать последствия тайфуна "Гони", в результате чего в регионе было подтоплено несколько крупных объектов, в том числе местный зоопарк.
    Бойня под Верховной Радой (18+)
    Хроника 31 августа: Рада поддержала децентрализацию, беспорядки под ВР
    08:24 01.09.2015
    2043Расследование столкновений под Радой
    В понедельник, 31 августа, у стен украинского парламента, решавшего судьбоносный для страны вопрос децентрализации, произошло кровавое столкновение между протестующими и силовиками. По данным МВД, пострадали более 100 силовиков, есть жертвы.
    Затопленный Уссурийск с высоты птичьего полета
    Затопленный Уссурийск с высоты птичьего полета 
    05:19 01.09.2015
    384Природные катаклизмы по всему миру.
    Тайфун "Гони" накрыл Приморье 27 августа и принес до двух месячных норм осадков. В Уссурийском городском округе введен режим ЧС. Подтопленными в результате дождевого паводка оказались восемь населенных пунктов, около 300 человек были эвакуированы.
    Ситуация в Уссурийске. Видео
    Затопленный Уссурийск после тайфуна "Гони" 
    09:21 28.08.2015
    875Природные катаклизмы по всему миру.
    "Гони" (с корейского - "Лебедь") - пятнадцатый тайфун, образовавшийся над Тихим океаном в нынешнем сезоне. В Японии от тайфуна пострадали, по меньшей мере, 109 человек, отменено свыше 300 внутренних авиарейсов.
    Заплыв оленя через Амур. Видео
    Заплыв оленя через Амурский залив 
    12:03 08.07.2015
    363
    Житель Владивостока стал свидетелем того, как пятнистый олень попытался добраться до города вплавь через Амурский залив Японского моря. Необычное явление он успел запечатлеть на видео.
    Тушение пожара. Архивное фото
    Около 2 тыс га горит на территории национального парка в Приморье
    05:37 29.04.2015
    71
    Причина пожара - человеческий фактор. Скорее всего, это или умышленный поджог, или неосторожное обращение с огнем. Возгорание возникло на болотистой территории.
    фото дня
    Итоги дня в фотографиях. 7 апреля 
    19:25 07.04.2015
    244Военная кампания в Йемене
    На Донбассе из плена ополчения самопровозглашенной ДНР были освобождены 16 граждан Украины, среди которых оказалось трое волонтеров.
    Владимир Беспалов. Преступник из РФ
    Беглый одноногий преступник умер в РФ после попытки застрелиться
    11:09 26.03.2015
    491
    Как отмечается, погибший предпринял попытку покончить с собой при задержании. В течение какого-то времени он агонизировал, медики пытались оказать ему помощь, но он скончался на месте.
    ЗРК Бук. Архивное фото
    На востоке России стартуют учения ПВО с зенитно-ракетными комплексами
    11:13 02.02.2015
    309
    В Восточном военному округе РФ стартует ряд учения с комплексами С-300, С-400 и "Бук". Всего состоится 50 тренировок и учения на территории Бурятии и Приморского края.
    Кот-гурман из Владивостока оказался кошкой. Видео
    Кот-гурман из Владивостока оказался кошкой 
    13:50 13.12.2014
    481
    Кот-гурман, съевший морепродукты почти на 1,1 тыс. долларов в аэропорту Владивостока, оказался кошкой, ее назовут Матроскина, сообщил пресс-атташе хоккейной команды "Адмирал" Алексей Пузырев.
    Кот пробрался в витрину рыбного магазина аэропорта Владивосток
    Кот-гурман пробрался в рыбный прилавок и подкрепился на $1,1 тыс 
    15:52 11.12.2014
    420
    Кот съел морепродуктов более чем на $1,1 тыс в аэропорту Владивостока. Животное, по словам продавца рыбного магазина "Рыбный островок", то что не смогло съесть, просто понадкусывало.
    Кот. Архивное фото
    Кот съел морепродуктов более чем на $1,1 тыс в аэропорту Владивостока
    15:18 11.12.2014
    589
    Продавец торгового павильона сообщила, что кот не только съел морепродукты, но и изрядную часть продукции просто понадкусывал.
    Курильские острова. Вулкан Тятя
    Ученые Росатома изучат распространение радиации с "Фукусимы" возле Курил
    05:51 24.09.2014
    141Авария на японской АЭС "Фукусима-1"
    Группа ученых Росатома в ходе экспедиции на судне "Профессор Хлюстин" изучат радиационную обстановку в районе Курильских островов, сообщил РИА Новости начальник Лаборатории радиоэкологических основ безопасности ОИАЭ Станислав Шабалев.
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