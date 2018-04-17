Раньше чем ожидали синоптики, Украину заливают весенние дожди

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украины. Во вторник, 17 апреля, в Украине пройдут осадки на западе. Дневная температура от 20 до 23 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

На западе дождь. Днем от 21 до 24 градусов, ночью от 9 до 13. На севере осадки обещают в Житомирской области. Днем от 20 до 23, ночью от 8 до 11.

В центре переменная облачность без осадков. Днем от 21 до 24, ночью от 6 до 9.

На востоке без осадков. Днем от 19 до 24, ночью от 5 до 8. На юге без осадков. Днем от 18 до 23, ночью от 6 до 8.

В Киеве 17 апреля переменная облачность без осадков. Днем от 21 до 23 градусов.

Укргидрометцентр Прогноз погоды на вторник

Ранее сообщалось, что во вторник погоду большинства областей Украины еще будет определять сухая и теплая воздушная масса, а вот в среду температура воздуха упадет.