Раньше чем ожидали синоптики, Украину заливают весенние дожди

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украины. Во вторник, 17 апреля, в Украине пройдут осадки на западе. Дневная температура от 20 до 23 градусов, сообщает Укргидрометцентр.
На западе дождь. Днем от 21 до 24 градусов, ночью от 9 до 13. На севере осадки обещают в Житомирской области. Днем от 20 до 23, ночью от 8 до 11.
В центре переменная облачность без осадков. Днем от 21 до 24, ночью от 6 до 9.
На востоке без осадков. Днем от 19 до 24, ночью от 5 до 8. На юге без осадков. Днем от 18 до 23, ночью от 6 до 8.
В Киеве 17 апреля переменная облачность без осадков. Днем от 21 до 23 градусов.
Ранее сообщалось, что во вторник погоду большинства областей Украины еще будет определять сухая и теплая воздушная масса, а вот в среду температура воздуха упадет.