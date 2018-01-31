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    Сильный ветер и дождь оставил без света почти 50 городов и сел

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (214)

    (обновлено: )10310
    Из-за дождя и сильных порывов ветра сработала система защиты линий электропередач, вследствие чего произошло обесточивание. Без света остались 43 населенных пунктов.
    Последствия непогоды. Архивное фото
    Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Из-за непогоды в ночь на среду в Украине без света остались 43 населенных пункта в шести областях, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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    Как отмечается, из-за дождя и сильных порывов ветра сработала система защиты линий электропередач, вследствие чего произошло обесточивание. Без света остались 43 населенных пунктов в таких областях: в Житомирской — 15, в Черкасской — 7, Сумской — 7, Киевской — 6, Одесской — 5, Черниговской — 3.

    Ранее сообщалось, что крупнейший украинский авиаперевозчик, компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сообщала об отмене и задержке рейсов из-за непогоды.

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