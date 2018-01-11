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11.01.201817:28
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    Оползни и дожди залили грязью цветущую Санта-Барбару

    (обновлено: )13710
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Mike Eliason/Santa Barbara County Fire Department/Handout via REUTERS
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Kenneth Song/Santa Barbara News-Press via REUTERS
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Rafael Maldonado/Santa Barbara News-Press via REUTERS
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Robyn Beck / AFP
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Robyn Beck / AFP
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Kenneth Song/Santa Barbara News-Press via REUTERS
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Rafael Maldonado/Santa Barbara News-Press via REUTERS
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Mike Eliason/Santa Barbara County Fire Department/Handout via REUTERS
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Kenneth Song/Santa Barbara News-Press via REUTERS
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Mike Eliason/Santa Barbara County Fire Department/Handout via REUTERS
    Последствия оползней в Санта-Барбаре
    Kenneth Song/Santa Barbara News-Press via REUTERS

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    "Мы с сожалением сообщаем, что число погибших в настоящее время увеличилось до 17 человек – останки еще двух жертв были извлечены сегодня", — заявил шериф в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал NBС.

    Смотрите также: На смену пожарам. На Калифорнию обрушились ливни, много погибших

    Отмечается, что еще 13 человек числятся пропавшими без вести. В результате непогоды было уничтожено около 100 жилых домов.

    Ранее американские метеорологи предупредили о дождях, надвигающихся на Калифорнию, которая только недавно была охвачена мощными пожарами. Сообщалось, что "ожоговые шрамы" поспособствуют ливневым паводкам, оползням и селям. В связи с этим около 21 тысячи жителей Южной Калифорнии были эвакуированы.

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