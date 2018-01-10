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    Фотоленты

    На смену пожарам. На Калифорнию обрушились ливни, много погибших

    (обновлено: )19330
    После пожаров на Калифорнию обрушились ливни: 13 погибших
    После пожаров на Калифорнию обрушились ливни: 13 погибших
    После пожаров на Калифорнию обрушились ливни: 13 погибших
    После пожаров на Калифорнию обрушились ливни: 13 погибших
    После пожаров на Калифорнию обрушились ливни: 13 погибших
    После пожаров на Калифорнию обрушились ливни: 13 погибших
    После пожаров на Калифорнию обрушились ливни: 13 погибших
    После пожаров на Калифорнию обрушились ливни: 13 погибших
    После пожаров на Калифорнию обрушились ливни: 13 погибших
    Robyn Beck / AFP
    После пожаров на Калифорнию обрушились ливни: 13 погибших
    FREDERIC J. BROWN / AFP
    После пожаров на Калифорнию обрушились ливни: 13 погибших
    FREDERIC J. BROWN / AFP
    После пожаров на Калифорнию обрушились ливни: 13 погибших
    FREDERIC J. BROWN / AFP
    После пожаров на Калифорнию обрушились ливни: 13 погибших
    Robyn Beck / AFP
    После пожаров на Калифорнию обрушились ливни: 13 погибших
    Robyn Beck / AFP
    После пожаров на Калифорнию обрушились ливни: 13 погибших
    Robyn Beck / AFP
    После пожаров на Калифорнию обрушились ливни: 13 погибших
    FREDERIC J. BROWN / AFP

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    Число жертв сильных ливней в Калифорнии составило 13 человек, количество погибших может возрасти, сообщил шериф округа Санта-Барбара Билл Браун.

    Ранее сообщалось о восьми погибших и 25 пострадавших.

    "Мы с горестью сообщаем, что ситуация на данный момент привела к 13 погибшим… Мы ожидаем, что эта цифра может увеличиться, так как мы все еще поиском людей, которые пропали без вести", — заявил Браун.

    Смотрите также: Сугробы выше человека: французские Альпы попали под удар урагана 

    Ранее американские метеорологи предупредили о дождях, надвигающихся на Калифорнию, которая только недавно была охвачена мощными пожарами. Сообщалось, что "ожоговые шрамы" поспособствуют ливневым паводкам, оползням и селям. В связи с этим около 21 тысячи жителей Южной Калифорнии были эвакуированы.

    В службы спасения поступило множество сообщений о пропавших без вести, однако их еще предстоит подтвердить.

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