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    Власти Калифорнии подтвердили гибель 13 человек из-за ливней и оползней

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    Шериф округа Санта-Барбара Билл Браун сообщил, что число жертв разгула стихии может возрасти, так как некоторые люди числятся пропавшими без вести.
    Наводнения и селевые сходы в Калифорнии
    Скриншот Los Angeles Times

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Число жертв сильных ливней в Калифорнии составило 13 человек, количество погибших может возрасти, сообщил шериф округа Санта-Барбара Билл Браун в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице округа в Facebook.

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    Ранее сообщалось о восьми погибших и 25 пострадавших.

    "Мы с горестью сообщаем, что ситуация на данный момент привела к 13 погибшим… Мы ожидаем, что эта цифра может увеличиться, так как мы все еще поиском людей, которые пропали без вести", — заявил Браун.

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    Ранее американские метеорологи предупредили о дождях, надвигающихся на Калифорнию, которая только недавно была охвачена мощными пожарами. Сообщалось, что "ожоговые шрамы" поспособствуют ливневым паводкам, оползням и селям. В связи с этим около 21 тысячи жителей Южной Калифорнии были эвакуированы.

    CNN
    Последствия наводнений и оползней в Калифорнии

    В службы спасения поступило множество сообщений о пропавших без вести, однако их еще предстоит подтвердить.

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