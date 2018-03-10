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    Вьетнам

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 114
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    Во Вьетнаме кот в модных нарядах продает рыбу
    Серьезный продавец. Во Вьетнаме нарядный кот в очках торгует рыбой 
    15:28 07.03.2018
    671
    Благодаря тому, что кот одет в веселые наряды прохожих покупать товар именно у него. По словам хозяина кота, Пес любит мороженое, путешествовать и спать. Он имеет множество подружек и детей по всей стране.
    Авианосец Карл Винсон
    США впервые за 40 лет направили во Вьетнам авианосец
    10:05 05.03.2018
    168
    Авианосец ВМС США "Карл Винсон" зашел в порт Дананг впервые после окончания Вьетнамской войны в 1975 году. Судно сопровождают американские ракетный крейсер и миноносец.
    Почти полет. Во Вьетнаме собака с одного прыжка запрыгнула на крышу 
    12:11 22.02.2018
    502
    В сети появилось уникальное видео прыгучей собаки, которая живет во Вьетнаме. Животное демонстрирует потрясающую гибкость.
    Елена Дегтяр со своими вьетнамскими учениками, которых обучает английскому языку
    Украинцы во Вьетнаме: чтобы прожить, откладываем по $1000 в месяц
    11:55 19.02.2018
    2697
    Почти никто из украинцев оставаться во Вьетнаме навсегда не планирует: кому-то нужно заработать денег, кто-то хочет быть как можно дальше от украинских проблем, а кто-то и вовсе наслаждается климатом.
    Вьетнамский шеф-повар готовит желейные десерты с изображениями футболистов, попавших в финал Чемпионата Азии:
    Шеф-повар делает уникальные торты из желе с портретами футболистов
    12:32 31.01.2018
    154
    Повар хочет сделать торт со всеми игроками, попавшими в финал Чемпионата Азии, но чтобы это сделать, ей нужно много энергии и времени. По ее словам, на один такой портрет у нее уходит от 1,5 до 3 часов.
    Эмоциональный болельщик
    Не совладал с эмоциями. Во Вьетнаме футбольный фан разбил телевизор 
    13:12 29.01.2018
    112
    После поражения вьетнамской футбольной команды на чемпионате Азии, болельщик схватил телевизор и разбил его "в щепки" прямо на проезжей части.
    Бикини-шоу для китайский футболистов
    Небо, самолет, голые стюардессы. Бикини-шоу для футболистов Вьетнама 
    12:11 29.01.2018
    1604
    Футболисты сборной Вьетнама, которые произвели фурор на чемпионате Азии в Китае, возвращаясь домой, были приятно удивлены сюрпризом от стюардесс.
    Банды Вьетнама. Налетчики с ножами против коктейлей Молотова защитников кафе. Видео
    Банды Вьетнама. Налетчики с ножами против "коктейлей Молотова" защитников кафе 
    02:35 29.01.2018
    285
    Несколько десятков молодых людей на мотоциклах совершили нападение на кафе в провинции Баккан на севере Вьетнама. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
    Огромная кобра устроила переполох на дороге во Вьетнаме. Видео
    Огромная кобра устроила переполох во Вьетнаме 
    23:06 22.01.2018
    1358
    Во вьетнамской провинции Фухто гигантская кобра перегородила дорогу автомобилистам. На видео видно, что несколько машин остановились из-за пресмыкающегося на проезжей части.
    Житель Вьетнама придумал необычный способ спасения от жары пушистых собак. Видео
    Житель Вьетнама придумал необычный способ спасения от жары пушистых собак 
    13:16 11.01.2018
    249
    Житель столицы Вьетнама хранит своих питомцев на полках холодильника. При этом собаки чувствуют себя в камере при пониженных температурах прекрасно.
    Питайа (драконий фрукт) на рынке в Тайване
    Во Вьетнаме вандал испортил целый урожай "драконьего фрукта" 
    12:27 10.01.2018
    237
    Во вьетнамской провинции Бинь Тхуан вандал испортил целый урожай "драконьего фрукта" (питайи). Фрукты уже были готовы к сборке, но он отрезал половины у большинства плодов.
    Во Вьетнаме свадебный кортеж собрали из буйволов
    Во Вьетнаме молодожены собрали свадебный кортеж из буйволов 
    13:39 09.01.2018
    46
    Украшенные буйволы тянули празднично украшенные повозки с гостями свадьбы и родственниками молодоженов, которые решили провести бракосочетание в национальном стиле.
    Стюардессы в бикини в календаре вьетнамской авиакомпании Viet Jet
    Горячие вьетнамские стюардессы взорвали сеть провокационными фото 
    13:37 28.12.2017
    1786
    Во Вьетнаме календарь с сексуальными провокационными фотографиями стюардесс вьетнамской авиакомпании Viet Jet вызвал неоднозначную реакцию.
    Секси-снегурочка из Вьетнама
    Секси-снегурочка из Вьетнама развозит подарки на внедорожнике 
    14:47 26.12.2017
    983
    Юная жительница Вьетнама предстала в коротеньком красном костюме возле огромного внедорожника. На нем, судя по фото, девушка и развозит подарки.
    Оригами
    Магические оригами от вьетнамского художника поразили мир 
    21:19 25.12.2017
    524
    Вьетнамский художник Хоанг Тьен Кует при помощи сложной техники "влажного складывания" мастерит уникальные волнистые бумажные фигуры.
    Вьетнамский Хогвартс
    Элементы волшебства. Вьетнамский "Хогвартс" впечатляет архитектурой 
    11:29 25.12.2017
    396
    За свою оригинальную архитектуру университет получил название "Волшебный город", который занимает общую площадь 20 гектаров, включая лекционные залы, учебные лаборатории, общежитие, жилой комплекс и офисные помещения.
    Море. Архивное фото
    Украина возобновила контроль над портом во Вьетнаме
    18:16 21.12.2017
    457
    Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, "в завершение 2017 года рад сообщить, что Украина полностью возобновила государственный контроль над портом во Вьетнаме".
    Увеличение груди при помощи шарфа
    Лайфхак: как увеличить грудь при помощи объемного шерстяного шарфа 
    14:12 21.12.2017
    453
    В сети появилось забавное видео, на котором вьетнамские девушки показывают, как увеличить грудь при помощи шарфа.
    Рыбалка в бикини
    Сеть бурно обсуждает девушку, ловившую рыбу в бикини 
    14:02 27.11.2017
    8031
    Если девушке и ловить рыбу, то только в бикини. Вьетнамцы обсуждают появившееся в интернете видео молодой девушки в купальнике, которая ловила рыбу в реке с помощью двух удочек.
    Странный танец девушки
    Загадочный танец девушки во Вьетнаме взорвал сеть 
    14:43 22.11.2017
    653
    В социальных сетях во Вьетнаме пользователи сети бурно обсуждают видео странного танца девушки на проезжей части.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Елена Дегтяр со своими вьетнамскими учениками, которых обучает английскому языку
    Украинцы во Вьетнаме: чтобы прожить, откладываем по $1000 в месяц
    11:55 19.02.2018
    2697
    Почти никто из украинцев оставаться во Вьетнаме навсегда не планирует: кому-то нужно заработать денег, кто-то хочет быть как можно дальше от украинских проблем, а кто-то и вовсе наслаждается климатом.
    Во Вьетнаме кот в модных нарядах продает рыбу
    Серьезный продавец. Во Вьетнаме нарядный кот в очках торгует рыбой 
    15:28 07.03.2018
    671
    Благодаря тому, что кот одет в веселые наряды прохожих покупать товар именно у него. По словам хозяина кота, Пес любит мороженое, путешествовать и спать. Он имеет множество подружек и детей по всей стране.
    Почти полет. Во Вьетнаме собака с одного прыжка запрыгнула на крышу 
    12:11 22.02.2018
    502
    В сети появилось уникальное видео прыгучей собаки, которая живет во Вьетнаме. Животное демонстрирует потрясающую гибкость.
    Авианосец Карл Винсон
    США впервые за 40 лет направили во Вьетнам авианосец
    10:05 05.03.2018
    168
    Авианосец ВМС США "Карл Винсон" зашел в порт Дананг впервые после окончания Вьетнамской войны в 1975 году. Судно сопровождают американские ракетный крейсер и миноносец.
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