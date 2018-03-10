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    Йоланда (тайфун)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Последствия супертайфуна Йоланда на Филиппинах
    Число погибших филиппинцев через год после супертайфуна превысило 6,3 тыс
    05:43 11.11.2014
    35
    Последний раз NDRRMC обновлял сводку о погибших в апреле этого года, и тогда в ней говорилось о 6,3 тысячи погибших.
    Последствия супертайфуна Йоланда на Филиппинах
    ООН: около 5 млн детей пострадали от тайфуна "Йоланда" на Филиппинах
    21:15 22.11.2013
    8
    Около пяти миллионов детей пострадали в результате прошедшего две недели назад на Филиппинах тайфуна "Йоланда" ("Хайянь"), 1,5 миллиона могут пострадать от недоедания, сообщила замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Амос.
    Британский футболист Дэвид Бекхэм
    Бэкхемы распродадут старые вещи для помощи пострадавшим от тайфуна
    22:00 21.11.2013
    18
    Двадцать коробок с дизайнерскими вещами начнут распродаваться в магазине британского Красного Креста в лондонском районе Челси. Стоимость вещей, многие из которых почти новые, составит от 600 до 800 фунтов стерлингов.
    Последствия супертайфуна Йоланда на Филиппинах
    Украина окажет гуманитарную помощь Филиппинам почти на $440 тыс
    18:21 18.11.2013
    9
    Правительство Украины решило предоставить гуманитарную помощь пострадавшим от тайфуна Филиппинам на сумму в 3,5 миллиона гривен (около 437 тысяч долларов).
    Последствия супертайфуна Йоланда на Филиппинах
    Жертвами тайфуна на Филиппинах стали свыше 3,5 тысячи человек
    11:31 16.11.2013
    16
    Число жертв супертайфуна "Йоланда" на Филиппинах возросло, по уточненным официальным данным властей страны, до 3 тысяч 633 человек, пропали без вести почти 1,2 тысячи.
    Последствия супертайфуна Йоланда на Филиппинах
    ООН подтверждает гибель 3,6 тыс человек от тайфуна "Йоланда"
    20:20 15.11.2013
    12
    "Число погибших составляет 3,6 тысячи человек, данные меняются, и вскоре число жертв может превысить четыре тысячи человек", - сказал Гинг, возглавляющий отдел в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.
    Последствия супертайфуна Йоланда на Филиппинах
    Украина окажет гуманитарную помощь пострадавшим от тайфуна Филиппинам
    20:24 13.11.2013
    11Супертайфун "Йоланда"
    Украина окажет гуманитарную помощь пострадавшим от тайфуна Филиппинам, сообщается в опубликованном в среду указе украинского президента Виктора Януковича.
    Тропический циклон. Инфографика
    Тропический циклон 
    13:53 13.11.2013
    142Супертайфун "Йоланда"
    Буря пятой (наивысшей) категории, несущая с собой ветры скоростью 315 километров в час с порывами до 379 километров в час, подняла волны высотой до пяти метров, которые обрушились на Филиппины.
    Последствия супертайфуна Йоланда на Филиппинах
    Последствия супертайфуна "Йоланда" на Филиппинах 
    21:48 12.11.2013
    72Супертайфун "Йоланда"
    Число пострадавших от разрушительного тайфуна "Йоланда" на Филиппинах достигло 9,5 миллиона человек. Число погибших, по состоянию на вторник - 2,5 тысячи человек.
    Последствия супертайфуна Йоланда на Филиппинах. Фото с места события
    Число жертв на Филиппинах составляет около 2,5 тысяч человек
    20:03 12.11.2013
    14Супертайфун "Йоланда"
    Число жертв тайфуна на Филиппинах составляет от 2 до 2,5 тысяч человек, а не 10 тысяч, как сообщали ранее СМИ, сказал во вторник в интервью телеканалу CNN президент страны Бенигно Акино.
    Тайфун Йоланда на Филиппинах
    Данные о грабежах и мародерстве поступают из Филиппин
    13:43 10.11.2013
    7Супертайфун "Йоланда"
    Первые сообщения о массовых грабежах и мародерстве начали поступать в воскресенье из районов Филиппин, наиболее пострадавших при прохождении через центральную часть страны самого сильного в этом году тайфуна "Йоланда".
    Последствия супертайфуна Йоланда на Филиппинах. Фото с места события
    Данные о жертвах поступают из Филиппин по всему пути супертайфуна
    11:05 10.11.2013
    3Супертайфун "Йоланда"
    По мере частичного восстановления связи информация о значительном числе жертв и колоссальных разрушениях начала поступать в воскресенье из всех районов Филиппин, оказавшихся на пути движения через центральную часть страны самого сильного в этом году тайфуна "Йоланда".
    Тайфун Йоланда на Филиппинах
    СМИ: 300 человек погибли и 2 тыс пропали без вести на острове Самар
    10:54 10.11.2013
    3
    Не менее 300 человек погибли и две тысячи пропали без вести на филиппинском острове Самар, с которого два дня назад начал свое прохождение по центральной части страны самый сильный в этом году супертайфун "Йоланда".
    Первое пленарное заседание лидеров экономик АТЭС
    Президент Филиппин отказывается оценить число жертв супертайфуна
    10:46 10.11.2013
    2Супертайфун "Йоланда"
    Президент Филиппин Бенигно Акино в субботу отказался дать даже предварительную оценку числа жертв прошедшего по стране супертайфуна "Йоланда" (по международной классификации "Хайянь").
    Тайфун
    Около 10 тыс человек стали жертвами супертайфуна на Филиппинах
    10:42 10.11.2013
    8Супертайфун "Йоланда"
    Около 10 тысяч человек погибли в одной лишь центральнофилиппинской провинции Лейте в результате супертайфуна "Йоланда".
    Власти Вьетнама эвакуируют 100 тысяч человек из-за приближения тайфуна
    17:42 09.11.2013
    6Супертайфун "Йоланда"
    Согласно прогнозам метеорологов, тайфун достигнет побережья Вьетнама со стороны Южно-Китайского моря в воскресенье. Власти страны уже закрыли учебные заведения в прибрежных районах, эвакуируют более 100 тысяч человек.
    Тайфун Йоланда на Филиппинах
    Около 1,2 тыс человек стали жертвами супертайфуна на Филиппинах
    16:25 09.11.2013
    25Супертайфун "Йоланда"
    "Более тысячи тел были замечены (бригадами организации) в (городе) Таклобане <...> и около 200 в (провинции) Самар", - сказал глава филиппинского Красного Креста Гвендолин Панг.
    Тайфун Йоланда на Филиппинах
    Жертвами супертайфуна на Филиппинах, вероятно, стали сотни людей
    14:25 09.11.2013
    8Супертайфун "Йоланда"
    Министр энергетики Филиппин Джеричо Петилла (Jericho Petilla) заявил, что жертвами супертайфуна на Филиппинах, вероятно, стали сотни людей.
    Последствия супертайфуна Йоланда на Филиппинах. Фото с места события
    Супертайфун "Йоланда" унес жизни около 100 человек на Филиппинах
    10:57 09.11.2013
    7Супертайфун "Йоланда"
    Вооруженные силы Филиппин подтвердили в субботу гибель от супертайфуна "Йоланда" (по международной классификации "Хайянь") примерно 100 человек в городе Таклобан в провинции Лейте.
    Тайфун Йоланда на Филиппинах
    Супермощный тайфун "Йоланда" на Филиппинах 
    18:21 08.11.2013
    142Супертайфун "Йоланда"
    Один из самых мощных тайфунов в истории пробрался к берегам Филиппин, подняв волны до 6 метров, с порывами ветра 379 километров в час. Утром 8 ноября тайфун достиг восточного побережья острова Самар, начав прохождение через центральную часть страны.
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