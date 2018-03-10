Около пяти миллионов детей пострадали в результате прошедшего две недели назад на Филиппинах тайфуна "Йоланда" ("Хайянь"), 1,5 миллиона могут пострадать от недоедания, сообщила замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Амос.
Двадцать коробок с дизайнерскими вещами начнут распродаваться в магазине британского Красного Креста в лондонском районе Челси. Стоимость вещей, многие из которых почти новые, составит от 600 до 800 фунтов стерлингов.
"Число погибших составляет 3,6 тысячи человек, данные меняются, и вскоре число жертв может превысить четыре тысячи человек", - сказал Гинг, возглавляющий отдел в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.
Первые сообщения о массовых грабежах и мародерстве начали поступать в воскресенье из районов Филиппин, наиболее пострадавших при прохождении через центральную часть страны самого сильного в этом году тайфуна "Йоланда".
По мере частичного восстановления связи информация о значительном числе жертв и колоссальных разрушениях начала поступать в воскресенье из всех районов Филиппин, оказавшихся на пути движения через центральную часть страны самого сильного в этом году тайфуна "Йоланда".
Не менее 300 человек погибли и две тысячи пропали без вести на филиппинском острове Самар, с которого два дня назад начал свое прохождение по центральной части страны самый сильный в этом году супертайфун "Йоланда".
Согласно прогнозам метеорологов, тайфун достигнет побережья Вьетнама со стороны Южно-Китайского моря в воскресенье. Власти страны уже закрыли учебные заведения в прибрежных районах, эвакуируют более 100 тысяч человек.
Один из самых мощных тайфунов в истории пробрался к берегам Филиппин, подняв волны до 6 метров, с порывами ветра 379 километров в час. Утром 8 ноября тайфун достиг восточного побережья острова Самар, начав прохождение через центральную часть страны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".