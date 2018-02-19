Украинцы во Вьетнаме: чтобы прожить, откладываем по $1000 в месяц

РИА Новости Украина

Примерно 2000 украинцев проживают во Вьетнаме, из них 140 находятся на консульском учете, сообщили нам в посольстве Украины в этом государстве, пишет Владимир Мороз.

Официальное название страны – Социалистическая Республика Вьетнам. Большинство украинцев проживают в курортных городах, например Муйне, Нячанг, Дананг, а также в Ханое и Хошимине. Во Вьетнаме есть возможность откладывать от 500 до 1200 долларов в месяц и тратить определенную сумму на жизненные потребности и маленькие приятности, рассказывает украинка, которая живет и работает в этой стране.

"Организаций община не имеет, но украинцы держатся вместе. Совместно празднуем национальные праздники, живем большой семьей. Культурного центра у нас нет, - рассказывает для "RIA плюс" первый секретарь по консульским вопросам посольства Денис Михайлюк. — У нас небольшое посольство. Но каждый может рассчитывать на помощь и посольство также может рассчитывать на помощь соотечественников".

te.20minut.ua Вьетнам. Архивное фото

Вьетнам почти вдвое меньше нашего государства, но его население — более 90 млн человек. О жизни украинцев в этой стране беседуем с Еленой Дегтярь. По ее словам, точное количество украинских граждан во Вьетнаме неизвестно. Но меньше, чем в соседнем Таиланде.

– Я живу в городе Хошимин. Здесь мне еще не приходилось встречаться с большим количеством украинцев-экспатов. Группы в Facebook вроде "Украинцы во Вьетнаме" нет.

Существует ли организованная культурная жизнь украинцев?

– У меня есть сомнения на этот счет. На самом деле многое зависит от Консульства Украины. В Малайзии, например, консул – очень активная леди. Поэтому время от времени там проходили встречи и праздники с участием диаспоры. Об этом знали все украинцы. Но подчеркиваю: я живу в Хошимине, возможно, в столице и бывает.

Почему и когда большинство украинцев выехали во Вьетнам?

– Не могу ответить на этот вопрос. Но если принимать во внимание русских, болгар, сербов, то все ищут высших зарплат и новых возможностей. А Вьетнам — страна, которая очень быстро развивается. По душе приезжим и мягкий климат. Ведь не всем нравится 5-7 месяцев снега, холодного дождя, отсутствие солнца, зелени и витаминов. Здесь, во Вьетнаме, почти все.

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te.20minut.ua Вьетнамец. Архивное фото

— До Вьетнама я 10 лет жила в других странах азиатского региона. Поэтому большой проблемы с адаптацией не было. И все же Хошимин удивил: здесь вообще не развита система public transportation (общественного транспорта – авт.). В городе, который больше Киева в три раза, все еще нет метро. Люди привыкли передвигаться на мотоциклах. 7-8 миллионов мотоциклов на дороге каждый день. Это и проблема с трафиком, и с экологией. Довольно трудно воспринимается отсутствие молочных продуктов. Качественные – только в дорогих магазинах, обычно все – импортные.

Как местные жители относятся к Украинцам? Существуют ли стереотипы?

– Некоторые вьетнамцы учились в наших городах, поэтому что-то о нашей стране они знают. Но, к сожалению, с географией и геополитикой в большинстве своем не очень.

Кем работают украинцы во Вьетнаме?

– Из моих знакомых двое — учителя английского языка, один — сотрудник туристической компании. Мой круг знакомств скорее можно назвать интернациональным, чем украинским.

Есть украинцы, приехавшие во Вьетнам и планирующие оставаться навсегда?

— Из моих знакомых никто навсегда оставаться не планирует. Кому-то нужно заработать денег, кому-то хочется быть как можно дальше от украинских проблем. Кто-то наслаждается климатом, где не требуется зимнюю обувь.

Чем особенна кухня этой страны?

– Супы на завтрак, днем и вечером. Рис каждый день. Основной вид мяса – свинина, но вьетнамцы также употребляют много морепродуктов. Никто не пользуется солью – вместо нее добавляют соевый соус и чили. Хотя нет: когда местные едят фрукты, то добавляют смесь из соли, сахара и чили. Вьетнамцы едят хлеб в виде маленьких багетов, из которых делают сэндвич "бан-ми» с большим количеством начинок. Вкусный, но очень сладкий и крепкий кофе.

te.20minut.ua Вьетнам. Архивное фото

Достаточно здесь продуктов, чтобы сварить, например, борщ и сколько это стоит?

– В Вьетнаме есть почти все продукты, к которым мы привыкли. Кое-что совсем дешевое. Например, капуста, помидоры — по 0,5 доллара за килограмм. Несколько дороже – килограмм картофеля, начиная от двух долларов. Вот со сметаной проблемы, ее можно купить только в специальных магазинах, которых немного.

Борщ я готовлю время от времени, но без мяса – получается не менее вкусно. Нужно потратить примерно 3-4 доллара для приготовления трех литров борща. Это без сметаны.

te.20minut.ua Вьетнам. Архивное фото

Каковы социальные стандарты и зарплаты во Вьетнаме? Сколько можно сэкономить ежемесячно? Сколько стоит аренда жилья?

– Средняя зарплата вьетнамцев небольшая — 5-6 миллионов донгов, что составляет 220-280 долларов. Но больше половины жителей Хошимина имеют собственный бизнес, большой или маленький. Поэтому подсчитать трудно. Что касается иностранцев, то они чувствуют себя достаточно свободно, имея зарплату в пределах 800-900 долларов. Все зависит от собственного понимания комфорта. Я получаю больше. Аренда маленькой современной студии в новом доме, но в районе, где иностранцев почти нет, обойдется в 230 долларов. Есть возможность откладывать от 500 до 1200 долларов в месяц и тратить определенную сумму на жизненные потребности и маленькие приятности.

Сколько стоит виза в эту страну и трудно ли туда добраться?

– Чтобы попасть во Вьетнам как турист, необходима виза, стоимость которой зависит от времени пребывания в стране (30 или 90 дней), а также от того, есть ли виза single или multiple. Single Visa на три месяца стоит 25 долларов. Также требуется приглашение, которое можно оформить на одном из профильных сайтов, например, на VietnamVisaGo.com. Это письмо обычно стоит 15-28 долларов.

Что знают во Вьетнаме о нынешних событиях в Украине и как их трактуют?

– Как я уже говорила, вьетнамцы не слишком разбираются в геополитике. Но многие слышали о малазийском «Боинге». Поэтому, когда меня спрашивают об этом, рассказываю все так, как оно есть.