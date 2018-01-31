Шеф-повар делает уникальные торты из желе с портретами футболистов

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Женщина шеф-повар из Вьетнама делает торты с портретами своих своих любимых футболистов.

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Вьетнамка по имени Нга является матерью двоих детей и болельщицей вьетнамского футбола более 10 лет назад.

ngoisao.net/ Вьетнамский шеф-повар готовит желейные десерты с изображениями футболистов, попавших в финал Чемпионата Азии

Нга хочет сделать торт со всеми игроками, попавшими в финал Чемпионата Азии, но чтобы закончить труды, ей нужно много энергии и времени. По ее словам, на такой портрет у нее уходит от 1,5 до трех часов.

ngoisao.net/ Вьетнамский шеф-повар готовит желейные десерты с изображениями футболистов, попавших в финал Чемпионата Азии

Напомним, американская актриса и модель 50-летняя Памела Андерсон готовится снова выйти замуж за защитника футбольного клуба "Марсель" и сборной Франции Адиля Рами.