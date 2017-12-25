Магические оригами от вьетнамского художника поразили мир

Вьетнамский художник Хоанг Тьен Кует при помощи сложной техники "влажного складывания" мастерит уникальные волнистые бумажные фигуры.

Мастер не раскрывает своих секретов до конца, но рассказал любознательным ученикам, что секрет — воды надо мало, а бумага должна высыхать до того, как складывание завершено.

Хоанг Тьен Кует занимается оригами уже почти 30 лет и за эти годы наловчился делать воистину потрясающие фигурки.

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