наверх
25.12.201721:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Магические оригами от вьетнамского художника поразили мир

    (обновлено: )13210
    Оригами
    Оригами
    Оригами
    Оригами
    Оригами
    Оригами
    Оригами
    Оригами
    Оригами
    Оригами
    Оригами
    Оригами
    H.T.Quyet Origami
    Оригами
    Оригами
    H.T.Quyet Origami
    Оригами
    Оригами
    H.T.Quyet Origami
    Оригами
    Оригами
    H.T.Quyet Origami
    Оригами
    Оригами
    H.T.Quyet Origami
    Оригами
    Оригами
    H.T.Quyet Origami
    Оригами
    Оригами
    H.T.Quyet Origami
    Оригами
    Оригами
    H.T.Quyet Origami
    Оригами
    Оригами
    H.T.Quyet Origami
    Оригами
    Оригами
    H.T.Quyet Origami

    Рекомендуем

    Католическое рождествоКатолическое Рождество в Киеве: таинство рождения Бога15:47 25.12.2017
    На западе Москвы автобус въехал в подземный переходАвтобус въехал в подземный переход Москвы: первые кадры15:19 25.12.2017
    Вьетнамский ХогвартсЭлементы волшебства. Вьетнамский "Хогвартс" впечатляет архитектурой11:29 25.12.2017
    ЖабаА вот какие мы красивые. Лягушки покоряют интернет06:22 25.12.2017
    Празднование Рождества в ВифлеемеПразднование Рождества в Вифлееме00:49 25.12.2017
    Акция Кофе на Крещатике"Кофе на Крещатике". Как в центре Киева митингуют против акций Саакашвили15:44 24.12.2017
    3D-шоу на Софиевской площади в КиевеГейши, сакура и калина. Уникальное 3D-шоу на Софийском соборе в Киеве11:47 24.12.2017
    Дети-пряникиНовый рождественский тренд. Забавные дети-пряники08:49 24.12.2017
    Новогодние украшения для бородыНовогодние бородачи, или Как создать праздничное настроение02:02 24.12.2017
    Все фотоленты
    Оригами

    Вьетнамский художник Хоанг Тьен Кует при помощи сложной техники "влажного складывания" мастерит уникальные  волнистые бумажные фигуры.

    Мастер не раскрывает своих секретов до конца, но рассказал любознательным ученикам, что секрет  — воды надо мало, а бумага должна высыхать до того, как складывание завершено.

    Хоанг Тьен Кует занимается оригами уже почти 30 лет и за эти годы наловчился делать воистину потрясающие фигурки.

    Смотрите также фотоленту: Жуткие скульптуры австралийской художницы из кукольных частей тела

    Ссылки по теме:
    Теги: