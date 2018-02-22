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    Почти полет. Во Вьетнаме собака с одного прыжка запрыгнула на крышу

    (обновлено: )34910
    В сети появилось уникальное видео прыгучей собаки, которая живет во Вьетнаме. Животное демонстрирует потрясающую гибкость.
    Tik Tok Tik Tik, youtube

    В Год собаки нужно ставить себе высокие цели. Для собаки, жительницы Вьетнама, которая стала звездой сети, это утверждение без переносного смыслы.

    На видеокадрах аматорского видео собака разгоняется, и, используя спину хозяина как трамплин, запрыгивает на довольно высокую постройку.

    Собака делает свой трюк с одного прыжка.

    Ранее сообщалось, что в группе с предложениями о работе в Тернополе на днях разместили объявление, которое вызвало фурор среди пользователей соцсети. Пользователь предлагает ухаживать за собачкой за 250 долларов в месяц.

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