Пассажиры Boeing 777, направлявшегося из Сан-Франциско на Гавайи, поделились видеокадрами и фотографиями, на которых видно, как один из двух двигателей самолета разваливается в воздухе во время полета над океаном.
Разводчик кроликов рассказала, что гигантское животное перевозили в США, так как его приобрела знаменитость, имя которой не сообщается. По данным различных СМИ, погибшее животное - сын самого крупного кролика в мире.
Диагноз смертельной лихорадки Эбола у двух пассажиров, снятых с самолета американской авиакомпании United Airlines, следовавшего рейсом из Брюсселя и совершившего посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти в Нью-Джерси, не подтвердился, сообщает телеканал ABC News.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Пассажиры Boeing 777, направлявшегося из Сан-Франциско на Гавайи, поделились видеокадрами и фотографиями, на которых видно, как один из двух двигателей самолета разваливается в воздухе во время полета над океаном.
Пассажиры Boeing 777, направлявшегося из Сан-Франциско на Гавайи, поделились видеокадрами и фотографиями, на которых видно, как один из двух двигателей самолета разваливается в воздухе во время полета над океаном.
Пассажиры Boeing 777, направлявшегося из Сан-Франциско на Гавайи, поделились видеокадрами и фотографиями, на которых видно, как один из двух двигателей самолета разваливается в воздухе во время полета над океаном.
Пассажиры Boeing 777, направлявшегося из Сан-Франциско на Гавайи, поделились видеокадрами и фотографиями, на которых видно, как один из двух двигателей самолета разваливается в воздухе во время полета над океаном.