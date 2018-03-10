наверх
10.03.201808:13
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    United Airlines

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Появилось видео, как двигатель Boeing разваливается во время полета. Видео
    Появилось видео, как двигатель Boeing разваливается во время полета 
    07:51 14.02.2018
    1117
    Пассажиры Boeing 777, направлявшегося из Сан-Франциско на Гавайи, поделились видеокадрами и фотографиями, на которых видно, как один из двух двигателей самолета разваливается в воздухе во время полета над океаном.
    Дональд Трамп
    Мировые СМИ: Трамп и КНДР, кольца Сатурна, гонорары Флинна
    13:28 28.04.2017
    137Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Практически все мировые СМИ вынесли на свои первые полосы заявления президента США о большой вероятности военного конфликта с КНДР. Помимо этой темы редакции пишут о сенсационном исследовании Сатурна.
    Пассажир, пострадавший от рук охраны United Airlines
    United Airlines достигла соглашения с насильно снятым с рейса пассажиром
    06:20 28.04.2017
    142
    Адвокаты Дэвида Дао, который был силой снят с одного из рейсов, подтвердили, что соглашение было достигнуто, однако сумма компенсации не разглашается.
    Разводчик кроликов Аннет Эдвардс с одним из своих питомцев
    На борту скандально известной United Airlines умер гигантский кролик
    15:04 26.04.2017
    422
    Разводчик кроликов рассказала, что гигантское животное перевозили в США, так как его приобрела знаменитость, имя которой не сообщается. По данным различных СМИ, погибшее животное - сын самого крупного кролика в мире.
    Пассажир, пострадавший от рук охраны United Airlines
    United Airlines vs "лишний" пассажир. От службы отстранены три офицера
    08:58 13.04.2017
    504
    По данным телеканала, авиакомпания United Airlines уже начала возвращать компенсацию пассажирам рейса, на котором произошел инцидент, когда трем пассажирам не хватило места в самолете.
    Самолет авиакомпании United Airlines
    Во Вьетнаме призвали к бойкоту United Airlines из-за скандала с пассажиром
    13:06 12.04.2017
    190
    В социальных сетях Вьетнама стали призывать к бойкоту авиакомпании после того, как появилось видео, на которых 69-летнего Дэвида Дао силой сняли с рейса авиакомпании.
    Пассажир, пострадавший от рук охраны United Airlines
    Акции United Airlines резко обрушились из-за скандала с "лишним" пассажиром
    10:52 12.04.2017
    278
    Акции авиахолдинга во вторник отреагировали резким падением, однако к завершению торгов на нью-йоркской фондовой бирже NYSE бумаги немного восстановились, закрыв торговую сессию со снижением на 1,13%.
    Самолет авиакомпании United Airlines
    Одна из крупнейших авиакомпаний США приостановила полеты
    16:44 08.07.2015
    214
    Подобный инцидент произошел в компании 2 июня. Самолеты авиакомпании, находившиеся на земле, задержались примерно на 40 минут из-за "проблем с автоматизацией".
    Самолет авиакомпании United Airlines
    В кабине пилотов самолета в США произошло возгорание
    22:18 05.06.2015
    100
    Пилоту удалось потушить огонь с помощью огнетушителя, никто не пострадал. По его словам, самолет как раз направлялся в аэропорт Брэдли. Причина возгорания неизвестна.
    Самолет авиакомпании United Airlines. Архивное фото
    Диагноз лихорадки Эбола у пассажиров, снятых с самолета в США, не подтвердился
    06:53 05.10.2014
    90Вирус Эбола шагает по планете
    Диагноз смертельной лихорадки Эбола у двух пассажиров, снятых с самолета американской авиакомпании United Airlines, следовавшего рейсом из Брюсселя и совершившего посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти в Нью-Джерси, не подтвердился, сообщает телеканал ABC News.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Появилось видео, как двигатель Boeing разваливается во время полета. Видео
    Появилось видео, как двигатель Boeing разваливается во время полета 
    07:51 14.02.2018
    1117
    Пассажиры Boeing 777, направлявшегося из Сан-Франциско на Гавайи, поделились видеокадрами и фотографиями, на которых видно, как один из двух двигателей самолета разваливается в воздухе во время полета над океаном.
    Все теги