Один из бывших менеджеров соцсети Facebook Антонио Гарсия Мартинез приобрел, по данным New Yorker, два гектара земли на острове в северной части Тихого океана. По словам Мартинеза, "ошибается тот, кто думает, что сможет сопротивляться разъяренной толпе".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.