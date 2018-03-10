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    Уоррен Баффет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Фондовая биржа. Экономический график
    Обвал фондового рынка США. Богатые люди мира за 3 дня потеряли $128 млрд
    08:30 02.03.2018
    933
    Из-за резкого падения американского фондового рынка в сумме потери 500 самых богатых людей мира за эти дни составили $128 млрд, причем $55 млрд потеряли американские богачи.
    Доллары
    Богатейшие люди мира потеряли 114 миллиардов долларов из-за падения Dow Jones
    08:24 06.02.2018
    375
    Среди наиболее пострадавших богачей Уоррен Баффет, потерявший 5,1 миллиарда долларов, а также основатель Facebook Марк Цукерберг, состояние которого сократилось на 3,6 миллиарда.
    Билл Гейтс. Архивное фото
    Огласите весь список, пожалуйста: самые богатые люди планеты
    12:05 12.12.2017
    6042
    В некоторых странах пять наиболее богатых людей имеют так много денег, что могут купить на них четверть или даже треть всех товаров и услуг, производимых в стране.
    Пассажир, пострадавший от рук охраны United Airlines
    Акции United Airlines резко обрушились из-за скандала с "лишним" пассажиром
    10:52 12.04.2017
    278
    Акции авиахолдинга во вторник отреагировали резким падением, однако к завершению торгов на нью-йоркской фондовой бирже NYSE бумаги немного восстановились, закрыв торговую сессию со снижением на 1,13%.
    Протесты в Вашингтоне в день инаугурации Дональда Трампа
    Зри в корень. Американские толстосумы готовятся к концу света
    07:07 27.01.2017
    23590Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Один из бывших менеджеров соцсети Facebook Антонио Гарсия Мартинез приобрел, по данным New Yorker, два гектара земли на острове в северной части Тихого океана. По словам Мартинеза, "ошибается тот, кто думает, что сможет сопротивляться разъяренной толпе".
    Доллары
    Уоррен Баффет в ближайшее время инвестирует $32 млрд
    00:16 09.09.2015
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    Компания Berkshire Hathaway намерена инвестировать огромную сумму в течение ближайших 4-5 месяцев. "Я никогда не буду идти с предложением ниже 20 миллиардов долларов наличными", - заявил Баффет.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Обвал фондового рынка США. Богатые люди мира за 3 дня потеряли $128 млрд
    08:30 02.03.2018
    933
    Из-за резкого падения американского фондового рынка в сумме потери 500 самых богатых людей мира за эти дни составили $128 млрд, причем $55 млрд потеряли американские богачи.
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