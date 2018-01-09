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    Во Вьетнаме молодожены собрали свадебный кортеж из буйволов

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    Украшенные буйволы тянули празднично украшенные повозки с гостями свадьбы и родственниками молодоженов, которые решили провести бракосочетание в национальном стиле.
    Видео ME TV

    Во Вьетнаме пара молодоженов решила сохранить национальные традиции при бракосочетании. Жители провинции Бинь Тхуан свой свадебный кортеж они составили не из автомобилей или мотоциклов, а из буйволов.

    Животные были украшенные шариками и цветами и тянули за собой повозки, на которых восседали гости свадьбы и родственники жениха и невесты.

    Ранее уже сообщалось, что во вьетнамской провинции Нгеан жених и невеста решили использовать необычный вид транспорта во время свадьбы. Вместо традиционного украшенного автомобиля они поехали на буйволе.

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