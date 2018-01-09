Во Вьетнаме молодожены собрали свадебный кортеж из буйволов

Во Вьетнаме пара молодоженов решила сохранить национальные традиции при бракосочетании. Жители провинции Бинь Тхуан свой свадебный кортеж они составили не из автомобилей или мотоциклов, а из буйволов.

Животные были украшенные шариками и цветами и тянули за собой повозки, на которых восседали гости свадьбы и родственники жениха и невесты.

Ранее уже сообщалось, что во вьетнамской провинции Нгеан жених и невеста решили использовать необычный вид транспорта во время свадьбы. Вместо традиционного украшенного автомобиля они поехали на буйволе.

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