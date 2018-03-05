США впервые за 40 лет направили во Вьетнам авианосец

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Авианосец ВМС США "Карл Винсон" (Carl Vinson) прибыл в понедельник в порт вьетнамского города Дананг, это первый визит американского авианосца во Вьетнам после окончания войны в 1975 году, сообщает местная газета Tuoi Tre.

Как ожидается, в центральном порту Вьетнама американский авианосец в сопровождении ракетного крейсера Lake Champlain и миноносца Wayne E. Meyer пробудет пять дней. Как отмечает издание, это самое масштабное присутствие американских военных в стране с окончания Вьетнамской войны.

Как заявил изданию официальный представитель консульства США в Хошимине, всего на американском авианосце находится 5 тысяч членов экипажа.

Договоренность о визите авианосца во Вьетнам была достигнута в ходе визита в страну главы Пентагона Джеймса Мэттиса в январе, где он встретился с министром обороны Вьетнама Нго Суан Литем.

Война во Вьетнаме длилась с конца 1950-х до 1975 года. Первые американские подразделения были переброшены в эту страну в 1961 году. За время войны США потеряли около 58 тысяч человек (47 тысяч — боевые потери), 1700 человек считаются без вести пропавшими.