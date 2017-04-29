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    Авианосец США "Карл Винсон" вошел в Японское море - СМИ

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (354)

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    Согласно информации, ударная авианосная группа прошла через Цусимский пролив в сопровождении эсминцев сил самообороны Японии, проводивших совместные морские учения.
    Авианосец Карл Винсон
    wikipedia

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В акваторию Японского моря вошла ударная авианосная группа США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в минобороны Японии.

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    По данным телеканала, ударная авианосная группа прошла через Цусимский пролив в субботу днем по местному времени в сопровождении эсминцев сил самообороны Японии, проводивших совместные морские учения.

    Южная Корея планирует провести морские учения в Японском море по предотвращению угрозы со стороны КНДР при участии американского авианосца в воскресенье или позже, сообщает телеканал, отмечая, что учения пройдут после того, как японские эсминцы отделятся от авианосной ударной группы США.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) не будет вмешиваться в возможный конфликт между Соединенными Штатами Америки и Северной Кореей.

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