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    Канадские ученые обнаружили дожди из вирусов

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (116)

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    По оценке канадских ученых, ежедневно на каждый квадратный метр поверхности Земли опускается порядка 800 млн вирусных частиц. Ветер уносит вирусы и бактерии вместе с частицами пыли, а еще эффективнее – с микрокаплями воды океанов.
    Вирус кори
    Фото Медконсультант

    КИЕВ, 7 фев – РИА Новости Украина. Канадским вирусологам впервые удалось количественно рассмотреть всю массу вирусных частиц, которые ветром поднимаются с поверхности в тропосферу и могут переноситься на тысячи километров, осыпая Землю "вирусным дождем".  Об этом сообщается в статье Кертиса Саттла из канадского Университета Британской Колумбии в журнале Международного сообщества микробной экологии The ISME Journal.

    Корь
    скриншот видео youtube
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    "Около 20 лет назад мы стали обнаруживать генетически идентичные вирусы в совершенно разных областях по всему миру, – объясняет Саттл. – Легко представить себе, что вирусы поднимаются в атмосферу на одном континенте и "выпадают" на другом".

    По оценке ученых, ежедневно на каждый квадратный метр поверхности Земли опускается порядка 800 млн вирусных частиц.

    Ветер уносит вирусы и бактерии вместе с частицами пыли, а еще эффективнее – с микрокаплями воды океанов. Они могут подниматься на высоту более 2,5–3 км, где дуют стабильные и сильные ветры, разносящие микробы на большое расстояние.

    С учетом крошечных размеров вирусов, их частицы переносятся эффективнее: Саттл и его коллеги установили высоко в горах Сьерра-Невада специальные платформы и зарегистрировали этот "дождь", показав, что вирусов "выпадает" в 460 раз больше, чем бактерий.

    Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А, но эпидемии нет.

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