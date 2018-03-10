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    10 горно-штурмовая бригада ВСУ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    В Донбассе погибла женщина-военный медик ВСУ
    11:50 21.02.2018
    1030Донбасс: новое перемирие
    Пресс-центр десятой отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины сообщает, что погибшая в момент обстрела оказывала медицинскую помощь гражданскому населению.
    Пожар на базе 10 горно-штурмовой бригады на Прикапатье. Видео
    Пожар на базе 10 горно-штурмовой бригады на Прикапатье 
    04:34 24.02.2017
    399
    Утром 23 февраля в Коломые Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар на территории воинской части, где базируется 10 горно-штурмовая бригада.
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    Позиции 10-ой горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком 
    04:16 25.09.2016
    2537Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    ВСУ заявили, что зафиксировали в субботу 11 обстрелов своих позиций со стороны ополченцев в зоне военной операции в Донбассе. Обстрелу подверглись позиции силовиков на Мариупольском направлении, в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое и Тарамчук.
    ВСУ захватили Утес, который СМИ окрестили пулеметом Пореченкова. Видео
    ВСУ захватили "Утес", который СМИ окрестили "пулеметом Пореченкова" 
    03:41 22.08.2016
    8135АТО: в предчувствии военного положения.
    Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады во время контратаки выбили ополченцев с их позиций на участке между Красногоровкой и Марьинкой и захватили крупнокалиберный пулемет "Утес"
    10 горно-штурмовая бригада ВСУ готовится отражать танковые удары
    Будни АТО. 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ готовится отражать танковые удары 
    02:58 09.03.2016
    1364
    Подразделения недавно созданной 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ провели учения с боевыми стрельбами из всех видов противотанкового вооружения. Кроме того, бригадой отрабатывалась защита от атаки с воздуха.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    В Донбассе погибла женщина-военный медик ВСУ
    11:50 21.02.2018
    1030
    Пресс-центр десятой отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины сообщает, что погибшая в момент обстрела оказывала медицинскую помощь гражданскому населению.
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