ВСУ заявили, что зафиксировали в субботу 11 обстрелов своих позиций со стороны ополченцев в зоне военной операции в Донбассе. Обстрелу подверглись позиции силовиков на Мариупольском направлении, в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое и Тарамчук.
Подразделения недавно созданной 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ провели учения с боевыми стрельбами из всех видов противотанкового вооружения. Кроме того, бригадой отрабатывалась защита от атаки с воздуха.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".