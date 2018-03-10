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    ПЗРК «Игла»

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    10 горно-штурмовая бригада ВСУ готовится отражать танковые удары
    Будни АТО. 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ готовится отражать танковые удары 
    02:58 09.03.2016
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    Подразделения недавно созданной 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ провели учения с боевыми стрельбами из всех видов противотанкового вооружения. Кроме того, бригадой отрабатывалась защита от атаки с воздуха.
    Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Игла-С. Архивное фото
    Испания экстрадировала в США двух граждан Индии за торговлю ПЗРК "Игла"
    01:41 08.01.2016
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    По данным Гражданской гвардии, они подозреваются в контрабанде вооруженным группировкам оружия российского производства, в том числе ПЗРК "Игла". В США им грозит до 30 лет тюремного заключения.
    Боевые стрельбы 14-й отдельной механизированной бригады ОК Запад
    Оружейный скандал вокруг Украины: кому это выгодно?
    09:41 23.11.2015
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    Разразившийся в западной прессе скандал об украинском следе в поставках китайского вооружения боевикам ИГ – не более чем информационная операция прикрытия реальных поставщиков оружия.
    Бригадные учения ВСУ
    Прекращен обмен данными между Украиной и Россией о ПЗРК "Игла" и "Стрела"
    09:05 04.11.2015
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    В среду вступило в силу постановление Кабинета министров Украины, согласно которому прекращается обмен данными об экспорте/импорте ПЗРК "Игла" и "Стрела".
    Эксперт РФ: воздушное пространство Украины стало зоной риска
    13:17 08.03.2014
    8Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Похищенные со складов в Украине ПЗРК, вероятно, попали в руки "Правого сектора" которые могут использовать это вооружение для создания угроз воздушным судам, в том числе в Крыму, заявил главред журнала "Национальная оборона" Коротченко.
    Запуск зенитной ракеты Игла. Архивное фото
    Источник: ракетные комплексы могли похитить со складов в Украине
    10:23 08.03.2014
    99Политический кризис в Украине
    В ходе событий в Украине с военных складов было похищено несколько, возможно, даже несколько десятков переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла", сообщил РИА Новости высокопоставленный украинский военный.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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