Подразделения недавно созданной 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ провели учения с боевыми стрельбами из всех видов противотанкового вооружения. Кроме того, бригадой отрабатывалась защита от атаки с воздуха.
Похищенные со складов в Украине ПЗРК, вероятно, попали в руки "Правого сектора" которые могут использовать это вооружение для создания угроз воздушным судам, в том числе в Крыму, заявил главред журнала "Национальная оборона" Коротченко.
В ходе событий в Украине с военных складов было похищено несколько, возможно, даже несколько десятков переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла", сообщил РИА Новости высокопоставленный украинский военный.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.