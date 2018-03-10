Подразделения недавно созданной 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ провели учения с боевыми стрельбами из всех видов противотанкового вооружения. Кроме того, бригадой отрабатывалась защита от атаки с воздуха.
На вооружение армии уже переданы 688 единиц новой и 1331 единица восстановленной и модернизированной техники. Среди них – 406 единиц ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 35 авиационных машин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.