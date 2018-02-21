В Донбассе погибла женщина-военный медик ВСУ

Фото Facebook Десятой отдельно-штурмовой бригады ВСУ

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Военный медик погиб из-за обстрелов в районе проведения военной операции в Донбассе, еще один военный ранен, сообщил в среду пресс-центр десятой отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

"Вчера во время предоставления гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны наши медики. Погибла наша сестра — медик, военнослужащий и человек с большим сердцем — Сабина. Еще один военнослужащий ранен", — говорится в сообщении бригады в Facebook в среду.

Читайте также: Конец АТО и "РФ — агрессор". Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Ранее сообщалось, что в течение суток 20 февраля в Донбассе зафиксировано 15 прицельных обстрелов, в результате погиб 1 украинский военнослужащий. Пятеро военных ранены, еще двое получили боевые травмирования.