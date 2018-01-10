КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Фотография китайского школьника с инеем на волосах стала вирусной в китайских соцсетях. Как сообщает The People’s Daily, фотография сделана в одном из уездов юго-западной провинции Юньнань, где на днях ночная температура опустилась до минус 9.

По словам директора школы, мальчик прошел пешком от дома до школы около 4,5 километра.

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Ранее сообщалось, что бизнесмен из китайского Чунцина ежедневно собирает мусор на улице уже в течение трёх лет. 51-летний предприниматель пытается своим примером побудить остальных к соблюдению чистоты и порядка.