наверх
10.01.201814:43
Курсы валют НБУ
  • USD28.200.00
  • EUR33.650.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Фотография китайского школьника с инеем на волосах стала вирусной

    (обновлено: )176
    По информации СМИ, фотография школьника сделана в одном из уездов юго-западной провинции Юньнань, где на днях ночная температура опустилась до минус 9.
    В интернете стала вирусной фотография школьника с инеем в волосах
    The People’s Daily

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Фотография китайского школьника с инеем на волосах стала вирусной в китайских соцсетях. Как сообщает The People’s Daily, фотография сделана в одном из уездов юго-западной провинции Юньнань, где на днях ночная температура опустилась до минус 9.

    По словам директора школы, мальчик прошел пешком от дома до школы около 4,5 километра.

    Читайте также: Путь дракона. Жизнь и учеба в самой престижной школе боевых искусств Китая

    Ранее сообщалось, что бизнесмен из китайского Чунцина ежедневно собирает мусор на улице уже в течение трёх лет. 51-летний предприниматель пытается своим примером побудить остальных к соблюдению чистоты и порядка.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Василий Горбаль
    Украина 2018: новые испытания
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших