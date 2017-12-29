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    Из-за аномальных морозов в США несколько акул замерзли на смерть

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    Четырехметровых лисьих акул обнаружил случайный прохожий на берегу залива Кейп-Код с Массачусетсе. Сотрудники организации забрали образцы тканей мертвых акул на исследования.
    На атлантическом побережье США обнаружили замерзших акул
    Facebook Atlantic White Shark Conservancy

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Двух замерзших насмерть лисьих акул обнаружили в США на побережье Атлантического океана. Об инциденте сообщили в группе защитников белых акул в Атлантическом океане на Facebook.

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    REUTERS Robert Frank
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    Рыб обнаружил случайный прохожий на берегу залива Кейп-Код с Массачусетсе. Обе они оказались самцами, каждая из них достигала примерно четырех метров в длину.

    Сотрудники организации забрали образцы тканей мертвых акул на исследования. Вероятно, они погибли из-за аномальных морозов: в последнюю неделю в штате стояли двадцатиградусные морозы. Согласно открытым данным, в декабре в Массачусетсе температура не опускается ниже минус двух градусов по Цельсию.

    Лисьи акулы, как правило, плавают на глубине около 500 метров в открытом море и только изредка появляются в прибрежной зоне.

    Atlantic White Shark Conservancy
    На атлантическом побережье США обнаружили замерзших акул

    Ранее сообщалось, что в США рыбак чуть не остался без руки, когда пытался плоскогубцами извлечь из пасти морского хищника крючок. Акула, до этого лежавшая "без сознания", внезапно попыталась укусить своего спасителя за руку.

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