В Харькове оценили масштабы аварии теплосетей

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов заявил, что до выяснения всех деталей увольнять представителей "Харьковских тепловых сетей" из-за аварий не будут, передает "Укринформ".

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"Горячиться с кадровыми решениями не будем. Вы должны понимать, что есть специалисты, есть отопительный сезон и сейчас принимать поспешные выводы мы не будем. Мы все проанализируем, учтём. Мы четко, шаг за шагом, посмотрим прохождение всего процесса и при подготовке к отопительному сезону, и при подготовке и локализации тех порывов, которые были", — подчеркнул Терехов.

"Сейчас аварийные бригады КП "Харьковские тепловые сети" (ХТС) устраняют четвертый порыв на тепломагистрали на Салтовке. Там образовалась трещина длиной около 1,5 метров. Мы приняли решение полностью менять этот участок теплотрассы. Работы будут вестись, начиная с этой минуты, и завершатся до утра", — добавил он.

По словам Терехова, на замену 10% труб в год для КП "Харьковводоканал" понадобится 10 млрд грн.

"Перекладка магистралей "ХТС" будет стоить еще дороже, а бюджет у нас — 16 млрд грн. Нужно привлекать деньги Всемирного банка и других финансовых учреждений, с которыми мы активно работаем. Нужно вносить соответствующие корректировки в государственный бюджет. Это должна быть мощная, серьезная программа", — отметил первый заместитель Харьковского городского головы.

В субботу около 15.00 в Немышлянском районе Харькова произошел порыв трубы магистральной теплосети. Без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений. После ремонта теплоснабжение удалось восстановить в ряде зданий. Премьер-министр Владимир Гройсман в воскресенье сообщил, что направил в Харьков спасателей ГСЧС для ликвидации аварии. Для обогрева были задействованы воздушные тепловые пушки.