Еще один кризис. Латвия столкнулась с угрозой нехватки газа

РИА Новости Украина

Если в ближайшее время в Латвии сохранится морозная погода, оператор Инчукалнского газохранилища может снизить объемы поставок клиентам — после открытия рынка газа в ПХГ были закачаны меньшие, чем обычно, объемы, и этого может не хватить даже для создания необходимого для прокачки давления, пишет Sputnik Латвия, ссылаясь на rus.lsm.lv.

До открытия газового рынка Латвии хранилище ежегодно заполнял бывший монополист Latvijas gāze. Газа закачивалось столько, чтобы зимой потребители получали его под неизменным давлением. После открытия рынка закачивать газ в хранилище должны сами торговцы. Учитывая, что за хранение надо платить, интерес со стороны торговцев к этому невысокий.

"Есть договорные отношения между торговцами, поставщиками и потребителями. Они сами должны решить. Нет никакой разницы между сарайчиком дров и печью. Надо думать, как пережить зиму", — говорит эксперт в сфере энергетики Юрис Озолиньш.

В условиях установившихся в феврале морозов рижские теплоэлектроцентрали работают значительно интенсивнее. Кроме того, газ из Инчукалнского газохранилища поставляется не только латвийским, но и литовским, эстонским и даже российским потребителям.

Расчеты оператора Инчукалнского хранилища Conexus Baltic Grid свидетельствуют, что, если не станет теплее, возможности подачи газа снизятся.

"Ежедневно объемы хранящегося в Инчукалнсе газа сокращаются. Через два дня тут будет храниться 148 миллионов кубометров, а через неделю уже 120 миллионов кубометров. Все эти тысячи доступны только потому, что в прошлом году Conexus создавал резервы. Если бы этих накоплений не было, сейчас можно было бы выкачать лишь 80 миллионов кубометров, чего не хватает для обеспечения нужд Латвии", - сказала председатель правления Conexus Baltic Grid Зане Котане.

Она пояснила, что для доставки газа потребителям необходимо определенное давление, а в силу того, что газа в ПХГ мало, оно может оказаться недостаточным.

Чтобы гарантировать стабильную деятельность системы, Conexus хочет добиться, чтобы все торговцы газом в обязательном порядке закачивали в хранилище некоторый объем газа. Однако это неизбежно отразится на тарифах.

"Я, конечно, понимаю команду Conexus, но и всем нам надо понять следующее — если мы обяжем других хранить газ, это придется отразить в тарифах, и за это платить", - заявил министр экономики Арвилс Ашераденс.

Аналогичного мнения придерживаются и в Latvenergo. "Выдвинув требования к созданию стратегических резервов, это отразится и на конечной цене", - говорит член правления Latvenergo Марис Куницкис.

В настоящее время для того, чтобы обеспечить достаточное для прокачки давление, Conexus проводит аукционы по продаже права на хранение определенного объема голубого топлива. Но учитывая, что его владелец какое-то время не сможет воспользоваться закачанным туда газом, оператору придется погасить часть издержек. Пока что эти затраты оператор не отражает в конечных тарифах.

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Прошедшая зима стала самой холодной в Латвии за пять лет. Средняя температура воздуха минувшей календарной зимой (декабрь, январь и февраль) в Латвии составила —2,4 градуса и была на 0,5 градуса выше нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В декабре и январе было побито несколько рекордов самой высокой температуры, а в феврале — четыре рекорда холода.

Начиная с 21 февраля на протяжении девяти ночей минимальная температура воздуха была ниже —20 градусов. Самый сильный мороз (-27,4 градуса) был зарегистрирован утром 23 февраля на Даугавпилсской станции метеонаблюдений.