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    Карпаты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 34
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    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    Спасатель делает завораживающие фото Карпат 
    14:05 13.02.2018
    235
    Прикарпатский горный спасатель Василий Фицак делает уникальные снимки заснеженных вершин в Карпатах. Завораживающими кадрами разных вершин Карпат сотрудник ГСЧС делится на своей странице в Facebook.
    Снежная лавина в Карпатах. Архивное фото
    Несколько лавин сошли в Карпатах, ожидаются новые
    12:48 08.02.2018
    42
    Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА информирует, что в результате схода лавин обошлось без жертв.
    Заснеженные Карпаты в первые дни нового года
    В Карпатах туристка сорвалась в ущелье
    10:58 05.02.2018
    1460
    По состоянию на утро понедельника поисковые работы завершены, пропавших туристов нашли в удовлетворительном состоянии, сообщает Управление по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской облгосадминистрации.
    Заснеженные Карпаты в первые дни нового года
    В снежных Карпатах заблудились несколько туристов
    09:06 05.02.2018
    98
    Первая группа из трех человек заблудилась 3 февраля, в районе долины Брецкул в Раховском районе Закарпатской области. Туристы потеряли ориентир и не смогли вернуться.
    Ангела Меркель, Петр Порошенко и Владимир Путин. Архивное фото
    Хроника 21 января: тайные встречи Порошенко и Путина, гибель украинцев в Кабуле
    09:25 22.01.2018
    2139
    Накануне стало известно, что экс-глава Службы внешней разведки допустил утечку переговоров Порошенко, в АП ответили на заявление Кремля о тайных встречах Порошенко с Путиным, при нападении на отель в Кабуле погибли два пилота украинской авиакомпании.
    Снежная лавина в Карпатах. Архивное фото
    Семеро туристов из Киева попали под лавину в Карпатах
    11:14 21.01.2018
    607Украина остановилась в снежных заносах
    В туристической группе, которая попала под лавину, было четверо мужчин и три женщины в возрасте 30-35 лет. Им удалось самостоятельно выбрать и дойти до туристической базы "Заросляк".
    Снежная лавина в Карпатах. Архивное фото
    В Карпатах спасли 12 раненых лыжников
    15:17 14.01.2018
    554
    Инцидент произошел на лыжных трассах на горах Тростян и Высокий Верх. Лыжники получили травмы головы, рук и ног. Спасатели спустили травмированных к подножию гор и передали медикам для оказания дальнейшей помощи.
    Девушка сорвалась со склона в Карпатах и осталась жива
    Девушка сорвалась со склона в Карпатах и осталась жива
    19:50 10.01.2018
    193
    Во время прохождения туристического маршрута двумя туристами в районе горной долины Рогнеска 29-летняя киевлянка сорвалась с обледеневшего склона и скатилась в 300-метровую пропасть.
    Снежная лавина в Карпатах. Архивное фото
    Объявлена высокая лавинная опасность в Карпатах
    20:50 05.01.2018
    59
    По данным ГСЧС, 6–7 января на высокогорье Закарпатской области сохраняется, а 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность.
    Заснеженные Карпаты. Архивное фото
    В Карпатах ожидаются сильные лавины
    08:53 23.12.2017
    197Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    В ГСЧС сообщили, что 24-25 декабря из-за оттепели в горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность - 3 уровень.
    Павел Климкин
    Климкин предлагает "перезагрузить" Карпатский регион Украины
    16:39 05.12.2017
    889Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Глава внешнеполитического ведомства Украины считает необходимым "создать новое человеческое пространство" в Карпатском регионе.
    Бывший менеджер кампании Трампа Пол Манафорт в автомобиле покидает свой дом в Александрии, штат Вирджиния
    Главные события 30 октября в фотографиях 
    18:25 30.10.2017
    291
    В США экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт явился в офис ФБР, где ему могут быть предъявлены официальные обвинения, в Киеве прошел "Марш свободы", а Карпаты завалило снегом.
    Карпаты засыпало снегом 
    10:29 30.10.2017
    431Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Первый снег в Карпатах выпал 8 октября, к концу месяца осадки в виде снега и дождя фиксируются ежедневно. Веб-камеры горнолыжного курорта "Буковель" транслируют метель.
    В Карпаты пришла зима
    В Карпаты пришла зима
    16:58 09.10.2017
    305
    СМИ опубликовали пару фотографий, подтверждающих, что в карпатских горах уже наступила настоящая зима, несмотря на начало октября.
    Снег в Карпатах
    "Теплое" начало осени. В Карпатах выпал снег 
    10:43 04.09.2017
    414
    В сети опубликованы кадры первого снега в Карпатах, который выпал накануне. Также сообщалось, что в Ивано-Франковске град уничтожил урожай и повредил автомобили, жители опасаются схода селевых потоков.
    Карпатский пейзаж
    Последняя надежда: лес-кругляк на 600 миллионов и другие ресурсы Кабмина
    07:25 07.08.2017
    910Европа открывает для украинцев свои границы
    Если снять мораторий на вывоз леса "кругляка", Карпаты опять будут подвергаться наводнениям, а доходы от продажи мебели и другой продукции деревообработки будут получать словаки, венгры, румыны, но не украинцы.
    Шаровая молния
    В Карпатах туриста убила молния
    13:24 24.07.2017
    121
    Согласно данным, в 23:25 воскресенья горные спасатели снесли тело погибшего с Кострича и передали сотрудникам Национальной полиции.
    Александр Усик
    Боксер Усик начал готовиться к защите титула
    07:13 17.06.2017
    332
    Украинский боксер Усик сообщил, что сейчас готовиться к следующему бою, и его тренировки проходят в Карпатах. Также спортсмен показал несколько свих фотографий.
    Гора Поп-Иван
    Последние зимние дни: красота вершин карпатских гор 
    08:30 22.02.2017
    218
    Украинские Карпаты на горе Поп-Иван замело снегом. Фотографии заснеженных склонов горы разместил у себя на странице в сети Facebook прикарпатец Василий Фицак.
    Несанкционированная мусорная свалка на Верховине. Кадры с беспилотника
    Мусорная свалка на Верховине. Кадры с беспилотника 
    18:40 07.02.2017
    406Невыносимый мусор Львова
    Жители села Бережница на Верховине буквально задыхаются от запаха, идущего от несанкционированной мусорной свалки, существующей, по их словам, более 20 лет.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    Спасатель делает завораживающие фото Карпат 
    14:05 13.02.2018
    235
    Прикарпатский горный спасатель Василий Фицак делает уникальные снимки заснеженных вершин в Карпатах. Завораживающими кадрами разных вершин Карпат сотрудник ГСЧС делится на своей странице в Facebook.
    Снежная лавина в Карпатах. Архивное фото
    Несколько лавин сошли в Карпатах, ожидаются новые
    12:48 08.02.2018
    42
    Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА информирует, что в результате схода лавин обошлось без жертв.
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