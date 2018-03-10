По состоянию на утро понедельника поисковые работы завершены, пропавших туристов нашли в удовлетворительном состоянии, сообщает Управление по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Накануне стало известно, что экс-глава Службы внешней разведки допустил утечку переговоров Порошенко, в АП ответили на заявление Кремля о тайных встречах Порошенко с Путиным, при нападении на отель в Кабуле погибли два пилота украинской авиакомпании.
Инцидент произошел на лыжных трассах на горах Тростян и Высокий Верх. Лыжники получили травмы головы, рук и ног. Спасатели спустили травмированных к подножию гор и передали медикам для оказания дальнейшей помощи.
В сети опубликованы кадры первого снега в Карпатах, который выпал накануне. Также сообщалось, что в Ивано-Франковске град уничтожил урожай и повредил автомобили, жители опасаются схода селевых потоков.
Если снять мораторий на вывоз леса "кругляка", Карпаты опять будут подвергаться наводнениям, а доходы от продажи мебели и другой продукции деревообработки будут получать словаки, венгры, румыны, но не украинцы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Грофа — горная вершина в Украинских Карпатах, в массиве Горганы. Расположена в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области, в пределах природоохранной территории — Ландшафтного заказника Грофа. Высота 1748 м.
На горе Поп-Иван в Карпатах местами выпало более 35 см снега, сообщают пользователи социальных сетей. Согласно данным Василия Фицака, на минувшей неделе температура воздуха на горе опустилась до семи градусов ниже нуля.
В сети опубликованы кадры первого снега в Карпатах, который выпал накануне. Также сообщалось, что в Ивано-Франковске град уничтожил урожай и повредил автомобили, жители опасаются схода селевых потоков.
В течение ночи высокогорья Карпат засыпало снегом. Достаточно сильный снег продолжает падать до сих пор на Драгобрате и Буковеле. Как сообщают местные СМИ, температура в горах колеблется от +1 до -2 градусов по Цельсию.
Украинская певица Руслана показала поклонникам, как проводит свой отдых в Карпатах. Руслана показывает, что не боится холода. В майке и шортах она взобралась на вершину горы, где лежит снег и начала им обтирать лицо и тело.