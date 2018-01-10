Девушка сорвалась со склона в Карпатах и осталась жива

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Закарпатской области спасатели ГСЧС оказали помощь девушке, которая сорвалась со склона и скатилась в 300-метровую пропасть. Об этом спасатели сообщили на официальной странице в Facebook.

"Во время прохождения туристического маршрута двумя туристами в районе горной долины Рогнеска (подножия г. Петрос Раховского района), 29-летняя киевлянка сорвалась с обледеневшего склона и скатилась в 300-метровую пропасть. Как следствие, девушка получила травму ноги, рваные раны кистей рук и не могла самостоятельно передвигаться", – говорится в сообщении.

Спасателей вызвал ее коллега, который стал свидетелем происшествия. Мужчина не растерялся: спустился к пострадавшей и до прибытия специалистов находился рядом с ней.

"Пострадавшей девушке немедленно были введены обезболивающие препараты и наложена шина на травмированную ногу. Из-за ночного времени суток и опасности схода лавин, спасатели приняли решение подождать до начала светового дня. Уже утром, минуя лавиноопасные участки, с помощью специальных носилок "волокуш", спасатели начали транспортировку пострадавшей", – говорится в сообщении.

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