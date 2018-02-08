Несколько лавин сошли в Карпатах, ожидаются новые

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковской области с северо-восточного склона горы Брецкул сошли четыре лавины, сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Обошлось без жертв.

"С северо-восточного склона г. Брецкул сошли 4 лавины свежего снега, ориентировочная дата схождения — 05.02-07.02. Объемом 720 куб. м, 1750 куб. м, 750 куб. м, 270 куб. м. Ущерба и жертв нет", — сообщает управление ОГА.

Еще одна лавина объемом 9600 куб. м сошла с горы Плай.

ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр информирует, что на Закарпатье, Львовщине и Ивано-Франковщине 8-9 февраля в горах сохраняется опасность схождения лавин.

Ранее семеро туристов из Киева попали под лавину в Карпатах возле озера Несамовите (1750 метров над уровнем моря). Их снесло вниз. В помощи они не нуждались и самостоятельно вернулись на базу.