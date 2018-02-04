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    В Италии сход лавин убил двух человек

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    Как уточняется, на горно-лыжном курорте Campo Felice из-за схода лавин погибли два туриста, еще один был травмирован. Пострадавшего лыжника доставили в больницу на вертолете.
    В Италии из-за схода лавин погибли два туриста
    thelocal.it

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Возле Рима (Италия) на горно-лыжном курорте Campo Felice из-за схода лавин погибли два туриста, еще один был травмирован. Об этом сообщает издание The Local.

    Как передает служба экстренной помощи, травмированного лыжника доставили в больницу на вертолете.

    Campo Felice — это небольшой курорт в Апеннинских горах в 120 км от Рима, популярный среди жителей итальянской столицы.

    Ранее семеро туристов из Киева попали под лавину в Карпатах возле озера Несамовите (1750 метров над уровнем моря). Их снесло вниз. В помощи они не нуждались и самостоятельно вернулись на базу.

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