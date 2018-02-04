В Италии сход лавин убил двух человек

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Возле Рима (Италия) на горно-лыжном курорте Campo Felice из-за схода лавин погибли два туриста, еще один был травмирован. Об этом сообщает издание The Local.

Как передает служба экстренной помощи, травмированного лыжника доставили в больницу на вертолете.

Campo Felice — это небольшой курорт в Апеннинских горах в 120 км от Рима, популярный среди жителей итальянской столицы.

Ранее семеро туристов из Киева попали под лавину в Карпатах возле озера Несамовите (1750 метров над уровнем моря). Их снесло вниз. В помощи они не нуждались и самостоятельно вернулись на базу.