наверх
21.01.201813:43
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Семеро туристов из Киева попали под лавину в Карпатах

    Тема:

    Украина: снежно-дождевой армагеддон (127)

    (обновлено: )33110
    В туристической группе, которая попала под лавину, было четверо мужчин и три женщины в возрасте 30-35 лет. Им удалось самостоятельно выбрать и дойти до туристической базы "Заросляк".
    Снежная лавина в Карпатах. Архивное фото
    facebook.com/MNS.GOV.UA

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Семеро туристов из Киева попали под лавину в Карпатах возле озера Несамовите (1750 метров над уровнем моря), сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

    На Драгобрате лыжник спасся от лавины
    Фото Facebook
    На Драгобрате сноубордист спасся от лавины

    Лавина сошла вечером 20 января, когда туристическая группа двигалась по склону горы. В группе было четверо мужчин и три женщины в возрасте 30-35 лет. При сходе лавины их снесло вниз.

    Уже в 19.00 субботы руководитель группы сообщил в Яворницкий отдел ГСЧС, что они не нуждаются в помощи спасателей, а самостоятельно продолжает идти до базы отдыха "Заросляк".

    Около полуночи туристы вернулись на базу.

    Ранее Госслужба ЧС Украины распространила заявление о высокой лавинной опасности в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Самолет в аэропорту. Архивное фото
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков комментирует закон о реинтеграции Донбасса
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Травматическое оружие
    Криминальные войны в Украине
    Турция во время попытки военного переворота
    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире