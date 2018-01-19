На Драгобрате сноубордист спасся от лавины

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. В Закарпатской области на горнолыжном курорте Драгобрат сноубордисту удалось спастись от лавины, которая в тот момент начала сходить.

Момент спасения лыжника снял на видео очевидец Игорь Борисяк (осторожно, на видео нецензурная лексика). Запись была опубликована на странице Snegtravel в Facebook: "Лавина на Драгобрате. Жандарм. Все живы и здоровы, не забывайте о правилах лавинной безопасности!".

Драгобраат — небольшая межгорная долина и самый высокогорный горнолыжный курорт Украинских Карпат. Расположен в массиве Свидивець. Популярный среди любителей горных лыж и сноуборда. Долина расположена на высоте 1300-1400 м над уровнем моря, на расстоянии 18 км от поселка Ясиня Закарпатской области.

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