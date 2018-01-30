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    Объявлена лавинная опасность в Карпатах

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    Украина: снежно-дождевой армагеддон (155)

    (обновлено: )29
    Госслужба по ЧС со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает, что 30 января в связи со снегопадом и метелями в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.
    Снежная лавина в Карпатах. Архивное фото
    facebook.com/MNS.GOV.UA

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Опасность схода лавин сохраняется во вторник, 30 января, в Карпатах, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    "По данным Укргидрометцентра, 30 января в связи со снегопадом и метелями в горах Ивано-Франковской и высокогорье восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", — говорится в сообщении.

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    Ранее семеро туристов из Киева попали под лавину в Карпатах возле озера Несамовите (1750 метров над уровнем моря). Их снесло вниз. В помощи они не нуждались и самостоятельно вернулись на базу.

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