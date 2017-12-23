В Карпатах ожидаются сильные лавины

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В Карпатах в воскресенье и понедельник сохранится опасность схождения снежных лавин.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"24-25 декабря в связи с оттепелью в горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", — говорится в сообщении.

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Ранее в Гидрометцентре предупредили о новых снегопадах.

На прошлой неделе Киев накрыл мощный снегопад. В результате непогоды 18 декабря произошло более 1,3 тыс. ДТП, а Киев был парализован 10-балльными пробками.