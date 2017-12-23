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    Общество

    В Карпатах ожидаются сильные лавины

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    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах (455)

    (обновлено: )17220
    В ГСЧС сообщили, что 24-25 декабря из-за оттепели в горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность - 3 уровень.
    Заснеженные Карпаты. Архивное фото
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    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В Карпатах в воскресенье и понедельник сохранится опасность схождения снежных лавин.

    Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

    "24-25 декабря в связи с оттепелью в горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", — говорится в сообщении.

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    Ранее в Гидрометцентре предупредили о новых снегопадах.

    На прошлой неделе Киев накрыл мощный снегопад. В результате непогоды 18 декабря произошло более 1,3 тыс. ДТП, а Киев был парализован 10-балльными пробками. 

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