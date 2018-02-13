Спасатель делает завораживающие фото Карпат

Прикарпатский горный спасатель Василий Фицак делает уникальные снимки заснеженных вершин в Карпатах.

Завораживающими кадрами разных вершин Карпат сотрудник ГСЧС делится на своей странице в Facebook.

Фотографии не оставляют равнодушным никого — в комментариях к фотографиям пользователи соцсетей выражают свое восхищение.

Ранее сообщалось, что семеро туристов из Киева попали под лавину в Карпатах возле озера Несамовите (1750 метров над уровнем моря). Их снесло вниз. В помощи они не нуждались и самостоятельно вернулись на базу.