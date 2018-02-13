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    Фотоленты

    Спасатель делает завораживающие фото Карпат

    (обновлено: )13010
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    facebook.com/vasyl.fitsak
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    facebook.com/vasyl.fitsak
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    facebook.com/vasyl.fitsak
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    facebook.com/vasyl.fitsak
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    facebook.com/vasyl.fitsak
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    facebook.com/vasyl.fitsak
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    facebook.com/vasyl.fitsak
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    facebook.com/vasyl.fitsak
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    facebook.com/vasyl.fitsak
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    facebook.com/vasyl.fitsak
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    facebook.com/vasyl.fitsak
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    facebook.com/vasyl.fitsak
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    facebook.com/vasyl.fitsak
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    facebook.com/vasyl.fitsak
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    facebook.com/vasyl.fitsak
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    facebook.com/vasyl.fitsak
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    facebook.com/vasyl.fitsak
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    facebook.com/vasyl.fitsak

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    Прикарпатский горный спасатель Василий Фицак делает уникальные снимки заснеженных вершин в Карпатах.

    Завораживающими кадрами разных вершин Карпат сотрудник ГСЧС делится на своей странице в Facebook.

    Фотографии не оставляют равнодушным никого — в комментариях к фотографиям пользователи соцсетей выражают свое восхищение.

    Ранее сообщалось, что семеро туристов из Киева попали под лавину в Карпатах возле озера Несамовите (1750 метров над уровнем моря). Их снесло вниз. В помощи они не нуждались и самостоятельно вернулись на базу.

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