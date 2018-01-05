Объявлена высокая лавинная опасность в Карпатах

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Высокий уровень лавинной опасности сохранится 6-7 января в Карпатах, сообщает в пятницу пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"6–7 января на высокогорье Закарпатской области сохраняется, а 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность (третий уровень)", – говорится в сообщении.

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Ранее гидрометцентр спрогнозировал на рождественские праздники 6-8 января плюсовую температуру и сухую погоду почти во всей Украине.