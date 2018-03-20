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    Спасатели нашли тело пропавшего в Карпатах молодого туриста

    (обновлено: )26
    В 12:50 спасатели из Ивано-Франковска нашли тело погибшего туриста между Гропой и горой Выход. Сейчас принимаются меры по транспортировке тела к подножию горы Погорилец Верховинского района.
    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    facebook.com/vasyl.fitsak

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Спасатели более суток искали в горах тело заблудившегося туриста. Как оказалось, 17 марта, вместе с еще двумя товарищами, он совершал восхождение на гору Поп Иван, со стороны города Рахов Закарпатской области. В конечном итоге мужчины заблудились.

    "Вчера, 19 марта, в 16:46 на полонине Гропа нашли одного из туристов, жителя города Ужгород, 1986 г.р. По его словам, их группа разделилась и один из мужчин погиб где-то между Гропой и горой Выход", – сообщают в ГСЧС.

    Украинский спасатель делает удивительные фото украинских Карпат
    facebook.com/vasyl.fitsak
    Спасатель делает завораживающие фото Карпат

    Спасатели провели пострадавшего туриста пункт дислокации поисково-спасательного отделения на горе Поп Иван. Мужчина чувствовал себя удовлетворительно и в медпомощи не нуждался.

    Третий  турист, 30-летний житель города Тернополь, самостоятельно сошел в урочище Погорилец, возле поселка Шибене Верховинского района и остановился у местных жителей.

    "20 марта в 5:10 к проведению поисковых работ привлекли 13 спасателей и 3 единицы техники Ивано-Франковского, Верховинского и Косовского поисково-спасательных отделений. В 12:50 спасатели из Ивано-Франковска нашли тело погибшего туриста между Гропой и горой Выход", – добавляют спасатели Прикарпатья.

    Сейчас принимаются меры по транспортировке тела к подножию горы Погорилец Верховинского района.

    По предварительной информации у погибшего – 34-летнего жителя Ужгорода произошел сердечный приступ, в результате которого он скончался.

    Ранее сообщалось, что гигантская китовая акула, плавающая возле катера с туристами была сфотографирована у побережья западной Австралии. Уникальные снимки удалось сделать фотографу Тому Кеннону.

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