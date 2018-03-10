Александр Ивасивка сообщил на пресс-конференции экспертов "Отменит ли Украина мораторий на экспорт леса-кругляка для получения кредита в 600 млн евро от ЕС?", что Украина сейчас не делает официальных попыток начать такие официальные переговоры с ЕС.
Если снять мораторий на вывоз леса "кругляка", Карпаты опять будут подвергаться наводнениям, а доходы от продажи мебели и другой продукции деревообработки будут получать словаки, венгры, румыны, но не украинцы.
По информации спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, общее количество грузовых вагонов сформированного железнодорожного состава должно было быть 56, однако только 29 из них прибыли в пункт пропуска "Кучурган — железнодорожная станция".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".