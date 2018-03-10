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    леса

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    На Закарпатье дерево упало на лесорубов
    На Закарпатье дерево упало на лесорубов
    10:24 02.03.2018
    242
    По информации СМИ, в результате житель села Керецки погиб на месте, а другой лесоруб с многочисленными травмами, был доставлен в больницу Свалявы.
    Государственный флаг Украины и Евросоюза
    Не только лес-кругляк. Украина внесет изменения в соглашение об ассоциации
    16:14 28.11.2017
    1834Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Александр Ивасивка сообщил на пресс-конференции экспертов "Отменит ли Украина мораторий на экспорт леса-кругляка для получения кредита в 600 млн евро от ЕС?", что Украина сейчас не делает официальных попыток начать такие официальные переговоры с ЕС.
    Лесной пожар в Николаевской области
    В Николаевской области горит большой участок леса
    18:16 07.08.2017
    315Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    По информации ГСЧС, пожар локализован, приблизительная площадь горения составляет 15 га, из которых 3 га - верхового пожара. В тушении огня принимают участие 10 единиц техники и 26 человек.
    Карпатский пейзаж
    Последняя надежда: лес-кругляк на 600 миллионов и другие ресурсы Кабмина
    07:25 07.08.2017
    910Европа открывает для украинцев свои границы
    Если снять мораторий на вывоз леса "кругляка", Карпаты опять будут подвергаться наводнениям, а доходы от продажи мебели и другой продукции деревообработки будут получать словаки, венгры, румыны, но не украинцы.
    Массовое ДТП в Киевской области
    Беспредел — наше все! В соцсетях обсудили стрельбу и массовое ДТП в Киеве
    17:55 10.07.2017
    1233Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Ни дня без стрельбы и скандала! Незаконная вырубка леса в Киеве закончилась применением оружия и масштабным ДТП. Как отреагировали на такое событие простые украинцы и что пишут о нем в соцсетях?
    На границе с Приднестровьем задержаны 29 вагонов с контрабандным лесом
    На границе с Приднестровьем задержаны 29 вагонов с контрабандным лесом 
    04:38 07.01.2017
    863Европа открывает для украинцев свои границы
    По информации спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, общее количество грузовых вагонов сформированного железнодорожного состава должно было быть 56, однако только 29 из них прибыли в пункт пропуска "Кучурган — железнодорожная станция".
    В Одессе полиция перекрыла канал вывоза контрабандного леса в ЕС
    В Одессе полиция перекрыла канал вывоза контрабандного леса в ЕС
    03:31 07.01.2017
    214Европа открывает для украинцев свои границы
    По информации спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, отправителем груза, который направлялся в Румынию, являются фирмы, зарегистрированные в Киеве и Киевской области.
    В Киевской области прошла акция протеста против вырубки Быковнянского леса
    В Киевской области прошла акция протеста против вырубки Быковнянского леса
    16:10 17.01.2016
    281
    Согласно информации, десятки активистов и представителей общественности высказывали свой протест против вырубки Быковнянского леса и застройки поселка Быковня.
    Лесной пожар
    Около 1,5 тыс человек были эвакуированы из-за лесного пожара в Испании
    18:07 05.07.2015
    72
    Причиной возникновения стала высокая температура, которая установилась в Испании. Из-за сильного ветра огонь за короткое время охватил большую площадь леса.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    На Закарпатье дерево упало на лесорубов
    На Закарпатье дерево упало на лесорубов
    10:24 02.03.2018
    242
    По информации СМИ, в результате житель села Керецки погиб на месте, а другой лесоруб с многочисленными травмами, был доставлен в больницу Свалявы.
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