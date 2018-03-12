Появились фото игр бурых медведей в Карпатах

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Бурые медведи, которые находятся на реабилитации в Национальном природном парке "Синевир" в Карпатах, вероятно, почувствовали скорый приход весны.

Яркие кадры резвящихся животных выложил на своей странице в Facebook журналист Андрей Тичина.

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"Место, где даже взрослые ведут себя, как дети. Реабилитационный центр бурых медведей, Национальный природный парк "Синевир". Несмотря на снег, животные явно чувствуют приход весны", — подписал он кадры.

facebook.com/Andriy.Tychyna Бурые медведи на реабилитации в Национальном природном парке "Синевир" в Карпатах

Интернет-пользователей восхитили медведи. В числе комментариев — "Такие няшные", "Были там, невероятные ощущения", "Просто супер", "Классные".

facebook.com/Andriy.Tychyna Бурые медведи на реабилитации в Национальном природном парке "Синевир" в Карпатах

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