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    Общество

    Появились фото игр бурых медведей в Карпатах

    (обновлено: )89
    Яркие кадры резвящихся животных выложил на своей странице в Facebook журналист Андрей Тичина. Интернет-пользователей восхитили медведи. В числе комментариев - "Такие няшные", "Были там, невероятные ощущения", "Просто супер", "Классные".
    Бурые медведи на реабилитации в Национальном природном парке Синевир в Карпатах
    facebook.com/Andriy.Tychyna

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Бурые медведи, которые находятся на реабилитации в Национальном природном парке "Синевир" в Карпатах, вероятно, почувствовали скорый приход весны. 

    Яркие кадры резвящихся животных выложил на своей странице в Facebook журналист Андрей Тичина.

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    "Место, где даже взрослые ведут себя, как дети. Реабилитационный центр бурых медведей, Национальный природный парк "Синевир". Несмотря на снег, животные явно чувствуют приход весны", — подписал он кадры.

    facebook.com/Andriy.Tychyna
    Бурые медведи на реабилитации в Национальном природном парке "Синевир" в Карпатах

    Интернет-пользователей восхитили медведи. В числе комментариев — "Такие няшные", "Были там, невероятные ощущения", "Просто супер", "Классные".

    facebook.com/Andriy.Tychyna
    Бурые медведи на реабилитации в Национальном природном парке "Синевир" в Карпатах

    Ранее в России рабочие спасли медведя, который застрял в окне вахтового вагончика. Животному вкололи снотворное, привязали тросом к КамАЗу и выдернули из ловушки.

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