наверх
20.03.201813:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Стала известна судьба трех туристов, заблудившихся в Карпатах

    177
    По информации управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, на полонине Гропа спасатели нашли одного из туристов, жителя Ужгорода, который сообщил о гибели другого туриста.
    Зимние Карпаты
    facebook.com/vasyl.fitsak

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. При поисках трех заблудившихся туристов, которые 17 марта совершали восхождение на гору Поп Иван, спасатели нашли одного из них мертвым, сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

    На горнолыжном курорте Грузии Гудаури вышла из строя канатная дорога
    Канал Москва 24 на Youtube
    Ужас на курорте в Грузии: вышла из строя канатная дорога

    "19.03.2018 ориентировочно в 16.46 работники Яворницкого ПРВ на полонине Гропа нашли одного из туристов, гражданина 1986 года рождения, жителя Ужгорода. С его слов их группа разделилась и один из туристов, гражданин, 1984 г.р., житель г. Ужгород, погиб ориентировочно между полониной Гропа и г. Выход", — говорится в сообщении.

    Также сообщается, что третий турист самостоятельно сошел с горы и остановился у местных жителей.

    Ранее сообщалось, что гигантская китовая акула, плавающая возле катера с туристами была сфотографирована у побережья западной Австралии. Уникальные снимки удалось сделать фотографу Тому Кеннону.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова оглашает предварительные результаты выборов в Государственную Думу РФ
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    В Киеве избирают меру пресечения Рубану
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаги Великобритании и России
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Надежда Савченко на фоне зала Верховной Рады
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине