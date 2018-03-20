Стала известна судьба трех туристов, заблудившихся в Карпатах

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КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. При поисках трех заблудившихся туристов, которые 17 марта совершали восхождение на гору Поп Иван, спасатели нашли одного из них мертвым, сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

"19.03.2018 ориентировочно в 16.46 работники Яворницкого ПРВ на полонине Гропа нашли одного из туристов, гражданина 1986 года рождения, жителя Ужгорода. С его слов их группа разделилась и один из туристов, гражданин, 1984 г.р., житель г. Ужгород, погиб ориентировочно между полониной Гропа и г. Выход", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что третий турист самостоятельно сошел с горы и остановился у местных жителей.

Ранее сообщалось, что гигантская китовая акула, плавающая возле катера с туристами была сфотографирована у побережья западной Австралии. Уникальные снимки удалось сделать фотографу Тому Кеннону.