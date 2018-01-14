В Карпатах спасли 12 раненых лыжников

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. За минувшие сутки спасатели оказали помощь 12 травмированным туристам-лыжникам в Карпатах. Об этом сообщает ГСЧС.

"13 января спасатели Славской поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы оказали помощь 12 травмированным туристам-лыжникам", – говорится в сообщении.

Туристы во время катания на лыжных трассах на горах Тростян и Высокий Верх получили травмы головы, рук и ног. Спасатели спустили травмированных к подножию гор и передали медикам для оказания дальнейшей помощи.

Несколько дней назад в Закарпатской области спасатели оказали помощь девушке, которая сорвалась со склона и скатилась в 300-метровую пропасть.