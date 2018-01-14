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    В Карпатах спасли 12 раненых лыжников

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    Инцидент произошел на лыжных трассах на горах Тростян и Высокий Верх. Лыжники получили травмы головы, рук и ног. Спасатели спустили травмированных к подножию гор и передали медикам для оказания дальнейшей помощи.
    Снежная лавина в Карпатах. Архивное фото
    facebook.com/MNS.GOV.UA

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. За минувшие сутки спасатели оказали помощь 12 травмированным туристам-лыжникам в Карпатах. Об этом сообщает ГСЧС.

    "13 января спасатели Славской поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы оказали помощь 12 травмированным туристам-лыжникам", – говорится в сообщении.

    Туристы во время катания на лыжных трассах на горах Тростян и Высокий Верх получили травмы головы, рук и ног. Спасатели спустили травмированных к подножию гор и передали медикам для оказания дальнейшей помощи.

    Несколько дней назад в Закарпатской области спасатели оказали помощь девушке, которая сорвалась со склона и скатилась в 300-метровую пропасть.

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