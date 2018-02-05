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    Общество

    В снежных Карпатах заблудились несколько туристов

    (обновлено: )5810
    Первая группа из трех человек заблудилась 3 февраля, в районе долины Брецкул в Раховском районе Закарпатской области. Туристы потеряли ориентир и не смогли вернуться.
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    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Спасатели обнаружил четырех туристов, заблудившихся в заснеженных Карпатах, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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    Как стало известно, первая группа из трех человек заблудилась 3 февраля, в районе долины Брецкул в Раховском районе Закарпатской области. Туристы потеряли ориентир и не смогли вернуться. Для поисковых работ были привлечены 10 спасателей.

    Поисковые работы проводились в двух местах: в районе г. Брецкул и в районе перемычки между горами Говерла и Петрос.

    В 11:00 4 февраля спасателям удалось отыскать туристов. В медицинской помощи они не нуждались.

    3 февраля было получено еще одно сообщение о том, что в горах заблудился человек. Во время катания на лыжах в районе долины Драгобрат потерял ориентир и заблудился 24-летний житель Ровенской области. 

    Лишь в 11:30 4 февраля туриста удалось отыскать в колыбе в урочище Грегулець. В медицинской помощи он не нуждался и был доставлен к горнолыжной базе, на курорте Драгобрат.

    Как сообщалось ранее, семеро туристов из Киева попали под лавину в Карпатах возле озера Несамовите (1750 метров над уровнем моря).

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