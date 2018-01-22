наверх
22.01.201812:16
Курсы валют НБУ
  • USD28.84+ 0.07
  • EUR35.35+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Хроника 21 января: тайные встречи Порошенко и Путина, гибель украинцев в Кабуле

    (обновлено: )122130
    Накануне стало известно, что экс-глава Службы внешней разведки допустил утечку переговоров Порошенко, в АП ответили на заявление Кремля о тайных встречах Порошенко с Путиным, при нападении на отель в Кабуле погибли два пилота украинской авиакомпании.
    Ангела Меркель, Петр Порошенко и Владимир Путин. Архивное фото
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В воскресенье, 21 января, из зоны АТО в полном составе было выведено одно из крупнейших подразделений ВСУ, на Донбассе подорвался автобус с гражданскими, а США заинтересовались готовностью Украины и Польши к условиям войны. Помимо этого ученые сообщили, что к Земле приближается огромный астероид. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Из зоны АТО в полном составе выведено одно из крупнейших подразделений ВСУ

    Из зоны АТО в Донбассе в полном составе выведена 128-я отдельная горно-пехотная бригада, ее бойцы в воскресенье, 21 января, уже прибыли на место постоянной дислокации — в Закарпатскую область. На странице общественного движения поддержки военных Закарпатской области уже опубликованы фотографии военнослужащих бригады, которые вернулись в регион. В Закарпатье прибыл также эшелон с техникой и автомобилями 128-й бригады.

    В Донецкой области подорвался автобус
    112 Украина
    В Донбассе подорвался автобус с гражданскими. Подробности от погранслужбы

    На Донбассе подорвался автобус с гражданскими

    Госпогранслужба сообщила о двух пострадавших пассажирах во время подрыва автобуса в районе пгт Оленовка Волновахского района Донецкой области. "От лиц, которые направляются через линию разграничения, украинским пограничникам стало известно о том, что в районе населенного пункта Оленовка двое гражданских лиц — пассажиров микроавтобуса — пострадали вследствие то ли обстрела, то ли поражения осколками от подрыва неизвестного взрывного устройства", — сообщает пограслужба.

    Читайте также: Закон о реинтеграции: реакция в РФ и Донбассе

    Экс-глава Службы внешней разведки допустил утечку переговоров Порошенко

    Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что в Украине нет мощных средств защиты от прослушки даже первых лиц государства. По его словам, "целевых лиц" можно проконтролировать любым способом — это относится и к обычным гражданам, и к Администрации президента Украины Петра Порошенко. Маломуж предположил, что на другом конце провода могут быть и российские спецслужбы.

    При нападении на отель в Кабуле погибли два пилота украинской авиакомпании

    Два пилота украинской частной авиакомпании "Украинские крылья" погибли в результате атаки боевиков на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле. Вечером 20 января вооруженная группа открыла огонь по постояльцам отеля. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило ранее гибель 18 человек при атаке на отель в Кабуле, среди них 14 иностранцев. При этом, как заявил глава МИД Павел Климкин, жертвами нападения стали шесть граждан Украины.

    Афганские силовики освободили захваченный отель
    euronews (на русском)
    Спецоперация силовиков по освобождению отеля в Кабуле

    США заинтересовались готовностью Украины и Польши к условиям войны

    Оборонное логистическое агентство США намерено изучить инфраструктуру пяти европейских стран — Украины, Белоруссии, Молдавии, Финляндии и Польши – на предмет готовности к условиям военного времени. Об этом говорится в документе, с которым удалось ознакомиться RT. Кроме Украины в число стран, инфраструктуру которых оборонное логистическое агентство США собирается изучить, вошли Белоруссия, Молдова, Финляндия и Польша.

    В АП ответили на заявление Кремля о тайных встречах Порошенко с Путиным

    В Администрации президента Украины отреагировали на заявление пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова о непубличных контактах президентов двух стран. Петр Порошенко не проводил двусторонние встречи с Путиным с момента заключения Минских соглашений (то есть, с февраля 2015 года), заявили в АП. Ранее Песков заявил, что контакты президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина имеют место.

    Семеро туристов из Киева попали под лавину в Карпатах

    Семеро туристов из Киева попали под лавину в Карпатах возле озера Несамовите (1750 метров над уровнем моря), сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации. Лавина сошла вечером 20 января, когда туристическая группа двигалась по склону горы. Уже в 19.00 субботы руководитель группы сообщил в Яворницкий отдел ГСЧС, что они не нуждаются в помощи спасателей, а самостоятельно продолжает идти до базы отдыха "Заросляк".

    К Земле приближается астероид размером с небоскреб. Видео
    JPLraw/Youtube
    К Земле приближается огромный астероид

    К Земле приближается огромный астероид

    Астероид 2002 AJ129, размеры которого сопоставимы с небоскребом, приближается к Земле, сообщает NASA. Ближе всего к планете небесное тело окажется 4 февраля, однако и в этот момент оно будет на расстоянии в десять раз больше, чем между Землей и Луной. Ученые подчеркивают, что, хотя астроид 2002 AJ129 классифицируют как "потенциально опасный", вероятность его столкновения с Землей равна нулю.

    Читайте также: США планируют разработку новых ядерных вооружений

    Ежегодно в третье воскресенье января, по инициативе ООН, в мире отмечается Всемирный день религии. Также 21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий. Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Снег в Черкассах
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Появились кадры уничтожения турецкого танка в сирийском Африне. Видео
    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире