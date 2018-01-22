Хроника 21 января: тайные встречи Порошенко и Путина, гибель украинцев в Кабуле

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 21 января, из зоны АТО в полном составе было выведено одно из крупнейших подразделений ВСУ, на Донбассе подорвался автобус с гражданскими, а США заинтересовались готовностью Украины и Польши к условиям войны. Помимо этого ученые сообщили, что к Земле приближается огромный астероид. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Из зоны АТО в полном составе выведено одно из крупнейших подразделений ВСУ

Из зоны АТО в Донбассе в полном составе выведена 128-я отдельная горно-пехотная бригада, ее бойцы в воскресенье, 21 января, уже прибыли на место постоянной дислокации — в Закарпатскую область. На странице общественного движения поддержки военных Закарпатской области уже опубликованы фотографии военнослужащих бригады, которые вернулись в регион. В Закарпатье прибыл также эшелон с техникой и автомобилями 128-й бригады.

На Донбассе подорвался автобус с гражданскими

Госпогранслужба сообщила о двух пострадавших пассажирах во время подрыва автобуса в районе пгт Оленовка Волновахского района Донецкой области. "От лиц, которые направляются через линию разграничения, украинским пограничникам стало известно о том, что в районе населенного пункта Оленовка двое гражданских лиц — пассажиров микроавтобуса — пострадали вследствие то ли обстрела, то ли поражения осколками от подрыва неизвестного взрывного устройства", — сообщает пограслужба.

Читайте также: Закон о реинтеграции: реакция в РФ и Донбассе

Экс-глава Службы внешней разведки допустил утечку переговоров Порошенко

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что в Украине нет мощных средств защиты от прослушки даже первых лиц государства. По его словам, "целевых лиц" можно проконтролировать любым способом — это относится и к обычным гражданам, и к Администрации президента Украины Петра Порошенко. Маломуж предположил, что на другом конце провода могут быть и российские спецслужбы.

При нападении на отель в Кабуле погибли два пилота украинской авиакомпании

Два пилота украинской частной авиакомпании "Украинские крылья" погибли в результате атаки боевиков на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле. Вечером 20 января вооруженная группа открыла огонь по постояльцам отеля. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило ранее гибель 18 человек при атаке на отель в Кабуле, среди них 14 иностранцев. При этом, как заявил глава МИД Павел Климкин, жертвами нападения стали шесть граждан Украины.

США заинтересовались готовностью Украины и Польши к условиям войны

Оборонное логистическое агентство США намерено изучить инфраструктуру пяти европейских стран — Украины, Белоруссии, Молдавии, Финляндии и Польши – на предмет готовности к условиям военного времени. Об этом говорится в документе, с которым удалось ознакомиться RT. Кроме Украины в число стран, инфраструктуру которых оборонное логистическое агентство США собирается изучить, вошли Белоруссия, Молдова, Финляндия и Польша.

В АП ответили на заявление Кремля о тайных встречах Порошенко с Путиным

В Администрации президента Украины отреагировали на заявление пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова о непубличных контактах президентов двух стран. Петр Порошенко не проводил двусторонние встречи с Путиным с момента заключения Минских соглашений (то есть, с февраля 2015 года), заявили в АП. Ранее Песков заявил, что контакты президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина имеют место.

Семеро туристов из Киева попали под лавину в Карпатах

Семеро туристов из Киева попали под лавину в Карпатах возле озера Несамовите (1750 метров над уровнем моря), сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации. Лавина сошла вечером 20 января, когда туристическая группа двигалась по склону горы. Уже в 19.00 субботы руководитель группы сообщил в Яворницкий отдел ГСЧС, что они не нуждаются в помощи спасателей, а самостоятельно продолжает идти до базы отдыха "Заросляк".

К Земле приближается огромный астероид

Астероид 2002 AJ129, размеры которого сопоставимы с небоскребом, приближается к Земле, сообщает NASA. Ближе всего к планете небесное тело окажется 4 февраля, однако и в этот момент оно будет на расстоянии в десять раз больше, чем между Землей и Луной. Ученые подчеркивают, что, хотя астроид 2002 AJ129 классифицируют как "потенциально опасный", вероятность его столкновения с Землей равна нулю.

Читайте также: США планируют разработку новых ядерных вооружений

Ежегодно в третье воскресенье января, по инициативе ООН, в мире отмечается Всемирный день религии. Также 21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий. Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.