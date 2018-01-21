Украина-Польша: отношения в режиме ожидания перезагрузки

РИА Новости Украина

Взаимоотношения между Украиной и Польшей, которые в последнее время находятся чуть ли не на самой низкой точке своей траектории, в ближайшие недели будут определяться несколькими событиями. Это и внутренние, и внешние проблемы обеих стран, пишет Антон Федорцов.

Свежих новостей – две. Так, накануне вблизи польской границы украинские активисты перекрыли дороги у трех из четырех пунктов пропуска – Ягодин на Волыни и Шегини и Рава-Русская Львовской области. Причина этого, правда, не в украинском-польских отношениях. Недовольство людей вызвала очередная законодательная новация от Верховной Рады.

Парламентарии с нового года изменили правила беспошлинного ввоза товаров в Украину в багаже. При сухопутном пересечении границы теперь их суммарная стоимость не должна превышать 500 евро, а вес – 50 кг. Эти ограничения явно направлены на мелких и средних предпринимателей, которые построили собственный бизнес вокруг торговли товарами и техникой из Европы.

Поэтому неудивительно, что сразу после праздников состоялись пикеты с перекрытием основных пограничных магистралей (путем непрерывного хождения по "зебре"). Пока участие в них приняло несколько десятков человек, что можно объяснить сезонным фактором. Но уже в конце месяца десятки могут превратиться в сотни, к акции попытаются присоединиться различные политические партии и отдельные общественные деятели, и тогда километровых очередей по обе стороны границы не избежать.

Казалось бы, при чем здесь межгосударственные отношения официальных Киева и Варшавы? Очереди, состояние пограничных дорог и самих пунктов пропуска неоднократно становились предметом критики со стороны украинских соседей-членов Европейского Союза. Потенциальное социальное напряжение с обеих сторон приграничья предположительно возникнет, если протестные акции станут массовыми. Не лучший фон для налаживания отношений с Польшей.

А возможность улучшения двусторонних отношений появилась из-за перипетий польской внутренней политики. После назначения в декабре новым премьер-министром Матеуша Моравецкого обозреватели ожидали переформатирования состава правительства. Планировалось, что кадровые изменения произойдут сразу после рождественско-новогодних праздников. Это вселяло надежду в сердца тех, кто ратует за украинско-польское сближения, поскольку среди основных претендентов на "вылет" называли министра иностранных дел Витольда Ващиковского.

Именно он в течение последнего года стал лицом нового курса Польши во взаимоотношениях с партнерами. Он не только всячески пытался оправдать перед Брюсселем отход от принципов верховенства права (из-за скандальной судебной реформы, цель которой, очевидно, поставить судебную ветвь власти под контроль правящей партии), но и поддержал сомнительную инициативу с требованиями от Германии репараций за развязывание Второй мировой войны.

В отношениях с Украиной Ващиковский "проявил" себя больше всего. Его перлы о миллионе беженцев-украинцев в Польше, составление "черных списков" с фамилиями отдельных украинских чиновников, демарш на пороге львовского музея "Тюрьма на Лонцкого" и размышления о всплеске антипольских настроений в Украине еще долго будут ложкой горького дегтя в и так далеко не медовой бочке межгосударственных отношений.

Читайте также: Украина – Польша. Вместе невозможно и врозь никак

Конечно, в основном идеи "Исторической войны" выходят из кулуаров правящей польской партии "Право и справедливость". Но в желании угодить партийному руководству и лично "серому кардиналу" Польши Ярославу Качиньскому Витольд Ващиковский явно превзошел даже их директивы.

Каким будет новый министр – Яцек Чапутович – пока неизвестно. Профессор, политолог и публицист, был заместителем Ващиковского, избегал публичной политики и в основном занимался аналитической работой, в том числе и в МИД. Чапутович ни был среди основных кандидатов на министерское кресло, а его появление в правительстве в определенной степени стало сенсацией.

Польские журналисты гадают, каким будет период его пребывания в кресле главы министерства иностранных дел. Однако большинство сходится во мнении, что время громких, порой откровенно необдуманных заявлений, во внешней политике Польши отойдет в прошлое.

Сам Яцек Чапутович называет себя сторонником политики Ващиковского и говорит, что стремится сохранить его курс, но уже первые его заявления ярко контрастируют с предшественником. Он собирается улучшить отношения с ЕС и лично президентом Европейского совета Дональдом Туском, а его определение местными ультраправыми как "полонофоба" является неплохой стартовой площадкой для интенсификации диалога с Киевом.

Чапутович всегда выступал за сохранение санкций против России, несмотря на экономические последствия для Польши, и говорил о неприятии Варшавой аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Он провел один из двух первых телефонных разговоров с украинским министром Климкиным, а ведомство обнародовало коммюнике, в котором Чапутович выразил надежду на скорейшее урегулирование проблемных исторических вопросов в отношениях с Украиной.

Выглядит неплохо, но это не точно: второй свою телефонный разговор новоназначенный министр провел с венгерским коллегой – с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном он дружит более 30 лет. Поэтому новый министр может снова попытаться балансировать между двумя идеями взаимоотношений Польши с окружающим миром…